    Представитель AZAL: В Евразии выбросы от транспорта могут увеличиться до 30%

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 15:38
    Прогнозируется, что к 2030 году выбросы транспортных средств в Евразии увеличатся до 30%.

    Как сообщает Report, об этом заявила советник президента ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Фидан Фарзалиева в третий день Бакинской климатической недели (BCAW2025).

    По ее словам, транспортный сектор является одной из крупнейших и наиболее быстрорастущих сфер, способствующих изменению климата:

    "По данным Международного энергетического агентства, на этот сектор приходится около четверти мировых выбросов углерода, связанных с глобальной энергетикой. На автомобильный транспорт приходится наибольшая доля транспортных выбросов – около 3/4 или около 15% от общего объема выбросов углерода. В авиации этот показатель составляет 2-2,5%, а в морском транспорте – до 3%. На железные дороги же приходится лишь около 1% выбросов углерода от мировой транспортной деятельности. Этот вид транспорта остается самым энергоэффективным, особенно после электрификации сетей. Если не будут приняты решительные меры, выбросы от транспорта в Евразии к 2030 году увеличатся до 30%".

    BCAW2025 AZAL Фидан Фарзалиева
