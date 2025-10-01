AZAL rəsmisi: Avrasiyada nəqliyyat emissiyaları 30 %-ə qədər arta bilər
- 01 oktyabr, 2025
- 14:54
2030-cu ilə qədər Avrasiyada nəqliyyat emissiyalarının 30 %-ə qədər artacağı proqnozlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) prezidentinin müşaviri Fidan Fərzəliyeva "Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsi"nin (BCAW2025) üçüncü günündə bildirib.
Onun sözlərinə görə, nəqliyyat sektoru iqlim dəyişikliyinə töhfə verən ən böyük və ən sürətlə inkişaf edən sahələrdən biridir: "Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatına görə, bu sektor qlobal enerji ilə əlaqəli karbon emissiyalarının təxminən 1/4-ni təşkil edir. Avtomobil nəqliyyatı nəqliyyat emissiyalarının ən böyük hissəsini, təxminən 3/4-nü və ya ümumi karbon emissiyalarının təxminən 15 %-ni təşkil edir. Aviasiyada isə bu göstərici 2-2,5 %, dəniz nəqliyyatında isə 3%-ə qədərdir.
Dəmir yolu isə əksinə, dünya üzrə nəqliyyat sahəsinin fəaliyyəti nəticəsində yaranan karbon emissiyalarının yalnız təxminən 1 %-nə səbəb olur. Xüsusilə şəbəkələr elektrikləndirildiyi zaman ən enerji səmərəli rejim olaraq qalır. Qəti tədbirlər görülməsə, 2030-cu ilə qədər Avrasiyada nəqliyyat emissiyaları 30 %-ə qədər artacaq".