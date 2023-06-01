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Председатель АЖД встретился с главой Организации сотрудничества железных дорог

Председатель АЖД встретился с главой Организации сотрудничества железных дорог Председатель ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с руководителем Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем.
Инфраструктура
1 июня 2023 г. 20:53
Председатель АЖД встретился с главой Организации сотрудничества железных дорог

Председатель ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов встретился с руководителем Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирославом Антоновичем.

Как сообщили Report в АЖД, на встрече, помимо предоставления подробной информации об инфраструктурных проектах, реализуемых на железных дорогах, растущем потенциале международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана, обсуждались возможности расширения сотрудничества с ОСЖД.

Отметим, что ОСЖД была создана 28 июня 1956 года в столице Болгарии Софии на совещании министров, ответственных за железные дороги. Наша страна является членом организации с 1993 года. В настоящее время в ОСЖД входят 30 стран-членов.

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Версия на азербайджанском языке ADY sədri Dəmir Yolları Əməkdaşlıq Təşkilatının rəhbəri ilə görüşüb

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