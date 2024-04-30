На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;
2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";
11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.