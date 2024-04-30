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На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Инфраструктура
30 апреля 2024 г. 08:28
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются пробки

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Проспект Гейдара Алиева, главная дорога в направлении центра;

2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

8. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;

9. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

10. Аэропортовское шоссе, в направлении станции метро "Кёроглу";

11. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

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