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Дубай потратит 35 млрд долларов на строительство крупнейшего аэропорта мира

Дубай потратит 35 млрд долларов на строительство крупнейшего аэропорта мира Дубай раскрыл планы по созданию крупнейшего в мире аэропорта с пропускной способностью 260 млн пассажиров в год.
Инфраструктура
29 апреля 2024 г. 16:55
Дубай потратит 35 млрд долларов на строительство крупнейшего аэропорта мира

Дубай раскрыл планы по созданию крупнейшего в мире аэропорта с пропускной способностью 260 млн пассажиров в год.

Как передает Report со ссылкой на Business Insider, об этом в соцсетях написал правитель эмирата шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.

На строительство гигантского авиахаба Al Maktoum International Airport с 400 гейтами и пятью взлетно-посадочными полосами в ближайшие 10 лет будет потрачено 128 млрд дирхамов (34,9 млрд долларов).

"Мы строим новый проект для будущих поколений, обеспечивая непрерывное стабильное развитие для наших детей и их детей. Дубай станет мировым аэропортом, портом, городским центром и новым глобальным хабом", - написал он.

Согласно проекту, аэропорт станет центром целого нового города Dubai South площадью 145 кв. км с населением 1 млн человек и 500 тыс. рабочих мест. На территории города-спутника будут построены жилые кварталы, офисы, торговые и выставочные центры, пишет издание.

Аэропорт, открытый в 2010 году, изначально имел одну взлетно-посадочную полосу и единственный терминал.

Планы расширения авиахаба отражают стремление Дубая упрочить позиции ведущего транспортного узла на Ближнем Востоке и в мире в целом.

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