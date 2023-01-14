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Правительство России утвердило цены новых самолетов для "Аэрофлота"

Правительство России утвердило цены новых самолетов для "Аэрофлота" Правительство России утвердило минимальную стоимость новых самолетов Superjet из запчастей российского производства для авиакомпании "Аэрофлот".
Инфраструктура
14 января 2023 г. 13:58
Правительство России утвердило цены новых самолетов для Аэрофлота

Правительство России утвердило минимальную стоимость новых самолетов Superjet из запчастей российского производства для авиакомпании "Аэрофлот".

Как передает Report, об этом сообщает РБК.

Отмечается, что на новые самолеты из российских комплектующих потребуется по меньшей мене 2,256 млрд руб. (33 млн долларов), на лайнер МС-21 и Ту-214 - 3,144 млрд руб. (46 млн долларов).

Соответствующие данные прописаны в инвестиционном проекте льготного лизинга российских воздушных судов, который 11 января утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Известно, что в рамках проекта лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис" ("дочка" "Ростеха") приобретет 63 самолета (34 - Superjet New, 18 - МС-21-310, 11 - Ту-214) и передаст группе "Аэрофлот" с декабря 2023 года по январь 2026-го.

Стоимость всех самолетов достигнет 175,4 млрд руб. 100% этой суммы будет привлечено из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

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