Правительство Азербайджана выступило с инициативой повысить статус WUF13

Результаты WUF13 будут включены в отчет для встречи высокого уровня в Нью-Йорке, а также в доклад генерального секретаря ООН, который будет представлен в сентябре.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главы аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, заместитель национального координатора WUF13 Гюльшан Рзаева. Она выступила на мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Софии (Болгария) в рамках Года градостроительства и архитектуры в Азербайджане, а также в связи с подготовкой к проведению в Баку 13-го Всемирного форума городов (World Urban Forum 13).

По ее словам, в этой связи правительство Азербайджана выступило с инициативой повысить статус форума.

"Хотя WUF не является законодательной площадкой, в его рамках запланированы встречи и заявления лидеров. Это свидетельствует о политической воле как Азербайджана, так и международного сообщества развивать города на принципах инклюзивного, устойчивого и ориентированного на человека урбанизма", - подчеркнула Г. Рзаева.

Она отметила, что в программе WUF13 предусмотрено более 40 сессий и свыше 350 партнерских мероприятий.

"Баку уже практически готов приветствовать участников со всего мира", - подчеркнула она.

По ее словам, городское развитие является чрезвычайно широкой и критически важной сферой для любого общества, поскольку напрямую влияет на экономическое процветание.

"Оно способствует росту благосостояния, созданию рабочих мест, внедрению инноваций и новых технологий. Вместе с тем стремительная урбанизация порождает серьезные климатические вызовы. Поэтому WUF - это не только о городском планировании. В рамках форума будут обсуждаться вопросы интеграции климатической повестки, влияния изменения климата на города и их собственного воздействия на окружающую среду", - заявила она.

Г. Рзаева также подчеркнула важную роль науки в этих процессах. По ее словам, в основной программе форума предусмотрены две категории мероприятий, включая круглые столы, посвященные академическим исследованиям.

"Это станет отличной площадкой для обмена идеями, демонстрации лучших практик и поиска решений наиболее острых проблем, одной из которых является обеспечение жильем", - добавила она.

По ее словам, подготовка к форуму проходит успешно и находится на завершающем этапе.

"Все объекты готовы, отличаются современным дизайном и оснащены необходимыми технологиями, позволяющими участникам присоединяться как очно, так и в гибридном формате", - отметила Г. Рзаева.

Она сообщила, что правительство Азербайджана представит на форуме ряд новых инициатив.

"Этот форум имеет большое значение не только для нашей страны как принимающей стороны, но и для ООН-Хабитат, поскольку в этом году отмечается 10-летие Новой программы развития городов. Это этап промежуточной оценки, и министерская встреча - один из сегментов высокого уровня - будет посвящена именно этой программе. Министры из разных стран представят отчеты о достигнутом прогрессе", - сказала она.