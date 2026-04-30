    • 30 aprel, 2026
    • 12:01
    Azərbaycan hökuməti WUF13-ün statusunun yüksəldilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib

    BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının (WUF13) nəticələri Nyu-Yorkdakı yüksək səviyyəli görüş üçün hesabata, eləcə də BMT baş katibinin sentyabrda təqdim olunacaq məruzəsinə daxil ediləcək.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin aparat rəhbərinin müavini, WUF13-ün milli koordinatorunun müavini Gülşən Rzayeva Azərbaycanda Şəhərsalma və Arxitektura İli çərçivəsində, eləcə də Bakıda WUF13-ün keçirilməsinə hazırlıqla əlaqədar Azərbaycanın Sofiyadakı (Bolqarıstan) səfirliyinin təşkil etdiyi tədbirdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bununla əlaqədar Azərbaycan hökuməti forumun statusunun yüksəldilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib: "WUF qanunvericilik platforması olmasa da, onun çərçivəsində liderlərin görüşləri və bəyanatları nəzərdə tutulub. Bu, həm Azərbaycanın, həm də beynəlxalq ictimaiyyətin şəhərləri inklüziv, davamlı və insanyönümlü şəhərsalma prinsipləri əsasında inkişaf etdirmək üçün siyasi iradəsindən xəbər verir".

    O qeyd edib ki, WUF13-ün proqramında 40-dan çox sessiya və 350-dən artıq tərəfdaşlıq tədbiri nəzərdə tutulub.

    "Bakı artıq dünyanın hər yerindən iştirakçıları qarşılamağa demək olar ki, hazırdır".

    G.Rzayeva vurğulayıb ki, şəhər inkişafı istənilən cəmiyyət üçün son dərəcə geniş və kritik əhəmiyyətli sahədir, çünki birbaşa iqtisadi rifahla bağlıdır: "O, rifahın yüksəlməsinə, iş yerlərinin yaradılmasına, innovasiyaların və yeni texnologiyaların tətbiqinə kömək edir. Eyni zamanda, sürətli urbanizasiya ciddi iqlim problemlərinə səbəb olur. Buna görə də WUF yalnız şəhər planlaşdırması ilə bağlı deyil. Forum çərçivəsində iqlim gündəliyinin inteqrasiyası, iqlim dəyişikliyinin şəhərlərə təsiri və şəhərlərin ətraf mühitə təsiri məsələləri müzakirə olunacaq".

    O, bu proseslərdə elmin mühüm rolunu vurğulayıb: "Forumun əsas proqramında akademik tədqiqatlara həsr olunmuş dəyirmi masalar daxil olmaqla, iki kateqoriyada tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu, ideya mübadiləsi, ən yaxşı təcrübələrin nümayişi və ən kəskin problemlərin, o cümlədən mənzil təminatı probleminin həlli yollarının axtarışı üçün əla platforma olacaq".

    Onun fikrincə, foruma hazırlıq uğurla gedir və başa çatmaq üzrədir: "Bütün obyektlər hazırdır, müasir dizaynı ilə fərqlənir və iştirakçıların həm əyani, həm də hibrid formatda qoşulmasına imkan verən zəruri texnologiyalarla təchiz olunub".

    G.Rzayeva bildirib ki, Azərbaycan hökuməti forumda bir sıra yeni təşəbbüslər təqdim edəcək: "Bu forum yalnız ev sahibi olaraq ölkəmiz üçün deyil, həm də BMT-Habitat üçün böyük əhəmiyyət daşıyır, çünki bu il Yeni Şəhərsalma Proqramının 10 illiyi qeyd olunur. Bu, aralıq qiymətləndirmə mərhələsidir və yüksək səviyyəli seqmentlərdən biri olan nazirlərin görüşü məhz bu proqrama həsr olunacaq. Müxtəlif ölkələrdən nazirlər əldə edilmiş irəliləyiş barədə hesabatlar təqdim edəcəklər".

    Правительство Азербайджана выступило с инициативой повысить статус WUF13
    Azerbaijan proposes raising status of WUF13

    Son xəbərlər

    01:39

    "CNN": İran ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bəzi hərbi obyektlərini sıradan çıxarıb

    Region
    01:18

    Makron III Çarlzın fransız dili ilə bağlı zarafatına cavab verib

    Digər ölkələr
    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti