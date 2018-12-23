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    Проведены дополнительные линии для повышения эффективности водосточной системы на бакинских дорогах

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает принимать комплексные меры по устранению образовавшихся во время ливня осадков на улицах и проспектах Баку.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью, в соответствии с этими мерами для отвода дождевых стоков на пересечении улиц Бакиханова, Джейхуна Гаджибейли и Сахавата Гулиева строятся дополнительные линии для увеличения пропускной способности канализационной системы. 

    Для этого в этом районе были проложены новые трубы длиной 130 метров и диаметром 300 мм.

    Государственное агентство автомобильных дорог ранее объявило о завершении работ по реконструкции проспекта Бабека.

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