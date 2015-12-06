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    Посол Мексики встретился с Зией Мамедовым

    Посол Мексики встретился с главой Минтранса Азербайджана

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром транспорта Зией Мамедовым.

    Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече было подчеркнуто развитие отношений между двумя странами, а также, необходимость расширения сотрудничества в различных сферах.

    З.Мамедов рассказал о деятельности министерства, подчеркнул важность создания юридической базы для интенсификации сотрудничества в указанной сфере. Посол Лабардини рассказал о транспортной системе своей страны и затронул опыт Мексики в этой области.

    Стороны провели обмен мнениями о возможной реализации совместных проектов и выразили желание касательно дальнейшего укрепления двустороннего развития.

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