Посол Мексики встретился с Зией Мамедовым

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Посол Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини встретился с министром транспорта Зией Мамедовым.

Как сообщили Report в посольстве Мексики в Азербайджане, на встрече было подчеркнуто развитие отношений между двумя странами, а также, необходимость расширения сотрудничества в различных сферах.

З.Мамедов рассказал о деятельности министерства, подчеркнул важность создания юридической базы для интенсификации сотрудничества в указанной сфере. Посол Лабардини рассказал о транспортной системе своей страны и затронул опыт Мексики в этой области.

Стороны провели обмен мнениями о возможной реализации совместных проектов и выразили желание касательно дальнейшего укрепления двустороннего развития.