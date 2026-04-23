    Посол Китая: Пекин нацелен на увеличение автомобильных грузоперевозок с Азербайджаном

    Посол Китая: Пекин нацелен на увеличение автомобильных грузоперевозок с Азербайджаном

    Китай продолжит работу со странами-партнерами для увеличения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), нацелен на увеличение автомобильных грузоперевозок с Азербайджаном.

    Об этом в интервью Report заявила посол КНР в Азербайджане Лу Мэй.

    По ее словам, в Китае данному маршруту придают важное значение в укреплении региональной связанности, стимулировании экономического развития и обеспечении стабильности глобальных цепочек поставок.

    Дипломат напомнила, что по итогам 2025 года объем грузоперевозок по ТМТМ достиг рекордных 4,7 млн тонн. Китай, по словам посла, стал крупнейшим источником грузов для данного маршрута.

    "Китай продолжит реализацию проекта "Один пояс, один путь" совместно с азербайджанской стороной и увеличит пропускную способность ТМТМ. Хочу также подчеркнуть, что Китай готов активно содействовать подписанию межправительственных международных соглашений об автомобильных перевозках с Азербайджаном, с тем чтобы вывести дорожное сообщение и трансграничное транспортное сотрудничество между двумя странами на новый уровень", - сказала посол.

    С полной версией интервью можно ознакомиться здесь.

    Лу Мэй Транскаспийский международный транспортный маршрут Китай Средний коридор Автомобильные грузоперевозки
    Çin səfiri: Pekin Azərbaycanla avtomobil yükdaşımalarının həcmini artırmağı hədəfləyir

