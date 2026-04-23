    Çin səfiri: Pekin Azərbaycanla avtomobil yükdaşımalarının həcmini artırmağı hədəfləyir

    İnfrastruktur
    • 23 aprel, 2026
    • 14:20
    Çin Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) ötürmə qabiliyyətinin artırılması üçün tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlığı davam etdirəcək və Azərbaycanla avtomobil yükdaşımalarını artırmağı hədəfləyir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Çində regional bağlantının gücləndirilməsi, iqtisadi inkişafın stimullaşdırılması və qlobal təchizat zəncirlərinin sabitliyinin təmin edilməsində bu marşruta böyük əhəmiyyət verilir.

    Diplomat xatırladıb ki, 2025-ci ilin yekunları üzrə TBNM üzrə yükdaşımaların həcmi rekord 4,7 milyon tona çatıb. Səfirin sözlərinə görə, Çin bu marşrut üçün ən böyük yük mənbəyinə çevrilib.

    "Çin Azərbaycan tərəfi ilə birgə "Bir kəmər, bir yol" layihəsinin həyata keçirilməsini davam etdirəcək və TBNM-in ötürmə qabiliyyətini artıracaq. Həmçinin vurğulamaq istəyirəm ki, Çin iki ölkə arasında yol əlaqəsini və transsərhəd nəqliyyat əməkdaşlığını yeni səviyyəyə çıxarmaq üçün Azərbaycanla avtomobil daşımaları üzrə hökumətlərarası beynəlxalq sazişlərin imzalanmasına fəal şəkildə töhfə verməyə hazırdır", - səfir bildirib.

    Müsahibənin tam mətni ilə bu link vasitəsilə tanış ola bilərsiniz.

    Yük daşımaları Lu Mey Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu
    Посол Китая: Пекин нацелен на увеличение автомобильных грузоперевозок с Азербайджаном

    Son xəbərlər

    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    21:30

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti