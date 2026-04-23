Лу Мэй о приоритетах сотрудничества Баку и Пекина: Средний коридор, зеленая энергетика и ИИ – ИНТЕРВЬЮ

23 апреля 2025 года является поворотной точкой в развитии азербайджано-китайских отношений. В этот день Баку и Пекин подписали Совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнерства, открыв, тем самым, новую главу в двустороннем сотрудничестве.

Выход на уровень стратегического партнерства позволил Азербайджану и Китаю начать реализацию большого пакета масштабных проектов, страны запустили безвизовый режим, а взаимодействие охватывает все больше сфер - от политики и экономики до гуманитарных обменов.

В апреле прошлого года к деятельности приступила и новый посол КНР в Азербайджане Лу Мэй. В интервью Report глава китайской дипмиссии в Баку подвела итоги первого года своей работы, рассказала о динамике двусторонних отношений, росте товарооборота и ключевых направлениях сотрудничества.

- Госпожа посол, Вы приступили к своей дипломатической миссии в апреле прошлого года, и этот период совпал с заметной активизацией китайско-азербайджанских отношений. Хотелось бы узнать Вашу оценку текущего состояния и динамику двустороннего сотрудничества за прошедший год?

- С 22 по 24 апреля 2025 года президент Ильхам Алиев посетил Китай с государственным визитом, в ходе которого совместно с председателем КНР Си Цзиньпином объявил об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Азербайджаном, открыв новую историческую главу в китайско-азербайджанских отношениях.

Действительно, 14 апреля прошлого года я прибыла в Баку и приступила к исполнению своих обязанностей. На третий день после прибытия в Азербайджан я имела честь вручить президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты. В то же время я приняла участие в важном мероприятии - визите президента Ильхама Алиева в Китай, сразу после вступления в должность.

Как десятый посол Китая в Азербайджане, я очень рада видеть, что за прошедший год между двумя странами поддерживались тесные обмены в различных областях и ведомствах. Руководствуясь консенсусом лидеров двух стран, обе стороны углубили политическое взаимное доверие, раскрыли потенциал сотрудничества, способствовали взаимопониманию между людьми и вывели китайско-азербайджанское всеобъемлющее стратегическое партнерство на новый этап всестороннего развития.

Во-первых, двусторонние обмены становятся более частыми. После государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай в апреле 2025 года, азербайджанский лидер во второй раз посетил КНР в период с 30 августа по 3 сентября для участия в саммите ШОС в Тяньцзине и в праздновании 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Победы в войне против фашизма. В прошлом году заместитель премьер-министра, заместитель председателя Милли Меджлиса, помощник президента, министр энергетики, министр здравоохранения, министр науки и образования и другие высокопоставленные представители Азербайджана также посетили Китай, и количество взаимных визитов между двумя странами достигло рекордного уровня. В 2026 году между двумя странами продолжались тесные контакты на высоком уровне. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов и председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова нанесли визиты в Китай. В ходе визитов, они провели углубленный обмен мнениями о двусторонних отношениях и сотрудничестве между законодательными органами двух стран.

Во-вторых, политическое взаимодоверие непрерывно укрепляется. Президент Ильхам Алиев четко выразил поддержку всем усилиям правительства Китая, направленным на достижение национального воссоединения. Азербайджанская сторона неоднократно публично заявляла о приверженности принципу одного Китая и осуждала сепаратистские силы, выступающие за независимость Тайваня. Китайская сторона, как и прежде, будет решительно поддерживать Азербайджан в его стремлении идти по пути развития, соответствующему его национальным обстоятельствам, а также в защите ключевых интересов и обеспечении суверенитета, безопасности и территориальной целостности страны. Ильхам Алиев четко заявил, что выдвинутая председателем Си Цзиньпином концепция построения сообщества единой судьбы человечества и четыре глобальные инициативы способствуют миру, стабильности и процветанию в мире, и что азербайджанская сторона высоко ценит и активно их поддерживает. Китай и Азербайджан, как страны Глобального Юга, осуществляют эффективное взаимодействие в рамках таких многосторонних механизмов, как ООН, ШОС и СВМДА, совместно практикуют подлинный мультилатерализм и отстаивают международное равенство и справедливость.

В-третьих, результаты прагматичного сотрудничества были плодотворными. За счет уникальных преимуществ, а именно взаимодополняющих экономических структур Китая и Азербайджана и совпадения концепций сотрудничества, обе стороны углубляют всестороннее практическое сотрудничество, рассматривая в качестве основной линии качественное совместное строительство "Одного пояса, одного пути", что позволило сопряжение высококачественных производственных мощностей Китая и потребностей Азербайджана в области развития. В прошлом году двусторонний товарооборот между Китаем и Азербайджаном достиг $4,87 млрд, побив рекорд в третий раз подряд и сохранив высокие темпы роста. В начале этого года Китай впервые стал третьим по величине торговым партнером Азербайджана. Благодаря взаимному безвизовому режиму контакты между гражданами двух стран заметно укрепились, потенциал сотрудничества в сфере туризма продолжает раскрываться, а обмены на региональном уровне, а также в сферах науки и технологий, образования и взаимодействия аналитических центров значительно активизировались.

За год, прошедший с момента моей работы в Азербайджане, я провела широкие обмены с представителями различных кругов и посетила многие регионы страны, что позволило мне в полной мере ощутить, как дружба между Китаем и Азербайджаном передается из поколения в поколение и становится все крепче с течением времени. 2026 год является первым годом реализации 15-й пятилетки Китая, и в этом же году китайско-азербайджанским отношениям исполнится 35 лет. В перспективе у всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Азербайджаном открываются широкие перспективы и огромные возможности. Китайская сторона готова совместно с азербайджанской стороной прилагать усилия, руководствуясь важным консенсусом глав двух стран, развивать традиции взаимной поддержки и дружбы, совместно поделиться возможностями модернизированного развития и вносить больший вклад в содействие развитию китайско-азербайджанских отношений.

- Вы отметили, что в 2025 году объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Китаем приблизился к $5 млрд. Какие меры обе стороны планируют предпринять для дальнейшего развития двусторонней торговли? В каких областях у двух стран есть потенциал для расширения торгово-экономического сотрудничества?

- На фоне повышения качества двусторонних отношений торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами набрало мощный импульс развития. Как я уже говорила, в прошлом году товарооборот достиг $4,87 млрд, увеличившись на 30,2% в годовом исчислении. Стоит отметить, что в январе-феврале этого года объем двусторонней торговли между двумя странами достиг $780 млн, и Китай, как я уже сказала, впервые стал третьим по величине торговым партнером Азербайджана.

Возросли не только масштабы торговли между двумя странами, но и значительно улучшились качество и уровень практического сотрудничества. Предприятия с участием китайского капитала активно реализуют в Азербайджане проекты в таких сферах, как производство электроэнергии за счет новых источников энергии, автомобилестроение, информационно-коммуникационные технологии и производство строительных материалов. Китай и Азербайджан совместно работают над реализацией проекта "Один пояс, один путь", а Транскаспийский маршрут Китай–Европа обеспечивает ключевые поставки товаров посредством Среднего коридора и играет важную роль в сохранении стабильности глобальной цепочки производства и поставок.

Китайская сторона также реализовала в Азербайджане крупнейшие на Южном Кавказе проекты по производству фотоэлектрической и ветровой энергии, керамической плитки и электробусов. Как отметил президент Ильхам Алиев в интервью медиа в начале текущего года, прагматичное сотрудничество с Китаем было стратегическим решением Азербайджана, и профессионализм, качество и быстрота исполнения проектов подтверждают правильность этого выбора. Между тем, Азербайджан открыл торговые дома в шести китайских городах, и все больше высококачественных товаров под брендом "Сделано в Азербайджане" (Made in Azerbaijan - ред.) поступает на китайский рынок, пользуясь большой популярностью у потребителей.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что потенциал прагматичного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном огромен, и еще есть много возможностей для дальнейшего развития. Пекин готов поделиться с Баку своими ведущими мировыми преимуществами в высокотехнологичном производстве, искусственном интеллекте, информационной индустрии, инфраструктуре и других областях и ожидает появление на китайском рынке большего количества высококачественной продукции из Азербайджана.

Китай также готов совместно с азербайджанской стороной продолжать укреплять координирующую и направляющую роль механизма межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, чтобы способствовать качественному развитию двустороннего практического сотрудничества.

- Вы упомянули о роли Среднего коридора... Как вы знаете, Азербайджан активно развивает данный маршрут. Какие меры будут приняты в этом году для расширения таких перевозок?

- В Китае Средний коридор также известен как "Транскаспийский международный транспортный маршрут". Китай придает большое значение важной роли ТМТМ в укреплении региональной взаимосвязанности, содействии региональному экономическому развитию и обеспечении стабильности глобальной цепочки производства и поставок.

В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин выступил с инициативой по совместному строительству "Один пояс, один пути", цель которой - унаследовать дух Шелкового пути, создать платформу открытого сотрудничества и придать новый импульс развитию различных стран.

В октябре 2023 года председатель Си Цзиньпин на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса, одного пути" объявил о 8 шагах в поддержку реализации инициативы "Один пояс, один пути", первым из которых является "активизация высококачественного развития контейнерных поездов по маршруту "Китай–Европа" и присоединение к строительству ТМТМ". Эта важная инициатива придала мощный импульс сопряжению инициативы "Один пояс, один пути" и ТМТМ.

С 2024 года китайские города Сиань, Нанкин, Чунцин, Урумчи, Ляньюньган, Иу запустили транскаспийские грузовые поезда "Китай-Европа", в среднем ежедневно курсирует более одного подобного поезда. В 2025 году объем грузоперевозок по ТМТМ достиг нового рекорда - 4,7 млн тонн. В первом квартале этого года по Сианьскому транскаспийскому маршруту грузовых поездов Китай–Европа было отправлено в общей сложности 85 составов, что на 150% больше год к году. Китай стал крупнейшим источником товаров для ТМТМ, что значительно повышает потенциал развития этого маршрута.

Китай продолжит реализацию проекта "Один пояс, один путь" совместно с азербайджанской стороной и увеличит пропускную способность ТМТМ. Хочу также подчеркнуть, что Китай готов активно содействовать подписанию межправительственных международных соглашений об автомобильных перевозках с Азербайджаном, с тем чтобы вывести дорожное сообщение и трансграничное транспортное сотрудничество между двумя странами на новый уровень.

- Китай проявил большой интерес к проектам Азербайджана в области возобновляемых источников энергии. Какие еще новые проекты будут реализованы двумя странами в этой области?

- Сотрудничество в области возобновляемых источников энергии является важным направлением прагматичного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном. Концепции зеленого развития двух стран в значительной степени совпадают. Именно китайские технологии и оборудование открывают возможности Азербайджану достичь зеленого развития. Сотрудничество в области ВИЭ между Китаем и Азербайджаном принесло плодотворные результаты. Предприятия с участием китайского капитала присоединились к реализации крупномасштабных проектов сотрудничества в этой области, таких как фотоэлектрическая и ветровая энергетика, и добились ряда важных результатов.

В октябре 2023 года солнечная электростанция мощностью 230 мегаватт в Гобустане, построенная китайской компанией, была успешно подключена к энергосети Азербайджана для выработки электроэнергии. Это был первый крупномасштабный проект в области ВИЭ, в котором Китай принял участие в Азербайджане.

В июне 2025 года в Мингячевире была введена в эксплуатацию крупнейшая тепловая электростанция Азербайджана - "8 Ноября", в строительстве которой участвовали китайские компании. Президент Ильхам Алиев назвал его "хорошим примером международного сотрудничества".

В январе 2026 года я приняла участие в церемонии ввода в эксплуатацию ветроэнергетического проекта "Хызы - Абшерон", реализованного китайской компанией. Это крупнейший проект в области ветроэнергетики в регионе Южного Кавказа. Ожидается, что он обеспечит электроэнергией свыше 300 тыс. домохозяйств и сократит выбросы углекислого газа на 400 тыс. тонн, а также внесет важный вклад в устойчивое развитие Азербайджана и региона Южного Кавказа.

Китай надеется на дальнейшее расширение сотрудничества с Азербайджаном в области ВИЭ, чтобы способствовать преобразованию энергетики и устойчивому социально-экономическому развитию двух стран, а также продвижению глобального сотрудничества в области экологически чистой энергетики.

- Уровень развития искусственного интеллекта в Китае остается очень высоким. Какое сотрудничество могут осуществлять Китай и Азербайджан в этой области?

- Знаете, всего за несколько лет ИИ превратился из экспонатов выставок в Китае в технологию в домах обычных людей, расширив возможности тысяч отраслей промышленности. В настоящее время Китай является крупнейшим в мире держателем патентов на ИИ. Объем основного рынка ИИ в стране превысил 1,2 трлн юаней ($165,5 млрд - ред.), а количество профильных предприятий превышает 6200, что делает его важным двигателем глобальных интеллектуальных преобразований.

В основных положениях 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития Китая говорится, что всесторонне осуществляя план действий "Искусственный интеллект+", необходимо более активно внедрять искусственный интеллект в развитие отраслей производства, культурное строительство, обеспечение народного благосостояния и социальное управление, овладевать командными высотами в процессе внедрения ИИ в производство для всестороннего стимулирования развития различных отраслей. В докладе о работе правительства Китая уже три года подряд говорится о технологии "Искусственный интеллект+". В этом году в нем впервые предлагается "создание новых форм интеллектуальной экономики". Таким образом, Китай расширит масштабы и глубину применения ИИ для всестороннего стимулирования развития различных отраслей.

ИИ - это общее достояние всего человечества. Бурное развитие ИИ в Китае - это не только результат продвижения высокого уровня научно-технической самостоятельности и самодостаточности, но и результат последовательной приверженности Китая концепции совместного консультирования, строительства и использования, поощрения открытого исходного кода и открытости, а также содействия доступности ИИ. Председатель Си Цзиньпин предложил Инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом, и Китай выдвинул инициативу по международному сотрудничеству "Искусственный интеллект+", чтобы предложить китайский вариант по глобальному управлению ИИ. Поэтому хочу сказать, что мы готовы углублять обмены и сотрудничество со всеми сторонами и работать сообща над созданием открытой, инклюзивной, взаимовыгодной и беспроигрышной среды развития, чтобы ИИ действительно стал международным общественным продуктом, который характеризуется общей пользой и выгодой.

В прошлом году президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении "Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы" и "Стратегии развития цифровой экономики в Азербайджанской Республике на 2026-2029 годы". Это в полной мере продемонстрировало, что стратегии развития двух стран во многом совпадают. Китайская сторона готова делиться с азербайджанской стороной передовыми технологиями и опытом развития ИИ, укреплять потенциал в области технологий посредством обмена по вопросу политических мер, технической поддержки, обучения кадров и совместных исследований, содействовать преодолению цифрового разрыва и совместно двигаться к светлому "цифровому будущему" и "умному будущему".

- С июля прошлого года Китай и Азербайджан ввели взаимный безвизовый режим. Как это повлияло на туризм между двумя странами? Какие регионы Азербайджана наиболее популярны у китайских туристов? Планируют ли две страны открыть новые авиарейсы?

- В ходе визита президента Ильхама Алиева в Китай в апреле прошлого года главы двух государств стали свидетелями подписания Соглашения между правительствами Китайской Народной Республики и Азербайджанской Республики о взаимном освобождении от виз. Как заявил президент Ильхам Алиев в интервью китайским медиа: "Если всего 1% из 150 млн граждан Китая, ежегодно путешествующих за границу, приедет в Азербайджан, этого будет достаточно для нашей страны. Действительно, это очень хорошие новости для граждан Азербайджана. Они могут просто купить билет и приехать в Китай".

Благодаря безвизовому режиму количество взаимных визитов туристов из двух стран продолжает увеличиваться. Азербайджан привлекает все больше китайских туристов своим уникальным очарованием, сочетающим традиции и современность, а также восточную и западную культуры. Ичеришехер, наскальные рисунки Гобустана, Центр Гейдара Алиева и другие места стали новыми популярными туристическими направлениями. Более 60 тыс. граждан Китая посетили Азербайджан в 2025 году, что является рекордным показателем.

Положительное влияние взаимного освобождения от виз не ограничивается развитием сотрудничества в сфере туризма и людского обмена. Эта мера также значительно углубляет общение и взаимопонимание между народами двух стран. С прошлого года многие известные интернет-блогеры из Азербайджана побывали в Китае. Они опубликовали в Instagram и других соцсетях фотографии современного облика крупных китайских мегаполисов, таких как Пекин, Шанхай, Чунцин и Чэнду, а также красивые пейзажи Трех ущелий реки Янцзы, Чжанцзяцзе, древнего города Кашгар. В то же время некоторые азербайджанские блогеры опубликовали руководство использования соцсетей и банковских карт в Китае, чтобы помочь желающим подготовиться к учебе и поездке в Китай. Многие мои друзья из Азербайджана начали пробовать китайскую кухню, и такие блюда, как жареная утка, китайский самовар хого, рамен и жареные пельмени, пользуются большой популярностью. Все больше молодых людей в Азербайджане начинают изучать китайский язык, и многие молодые люди могут хорошо петь китайские песни и исполнять шоу-номера в китайском стиле.

Что касается расширения числа авиарейсов, то сегодня авиакомпании China Southern Airlines и Azerbaijan Airlines открыли прямые рейсы между двумя странами, совершая более десятка рейсов в неделю между Пекином, Урумчи и Баку, что значительно облегчает поездки населения двух стран. В дальнейшем наше посольство, как и всегда, обеспечит поддержку и удобства для всех желающих знакомиться с Китаем, понимать его и учить китайский язык. Мы также приглашаем больше друзей из Азербайджана посетить Китай и ощутить жизненную силу и глубокое и многовековое культурное очарование современного Китая.