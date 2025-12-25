Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Посол: КНР поддержит Азербайджан в создании регионального транспортного узла

    Инфраструктура
    • 25 декабря, 2025
    • 12:03
    Посол: КНР поддержит Азербайджан в создании регионального транспортного узла

    Китай намерен и далее развивать сотрудничество с Баку в рамках инициативы "Пояс и путь" на высоком уровне и готов задействовать свои возможности в сфере грузовых ресурсов, технологий и капитала для поддержки Азербайджана в формировании регионального транспортного узла.

    Как сообщает Report, об этом заявила посол Китая в Азербайджане Лу Мэй на брифинге по итогам года.

    "Сотрудничество в сфере транспортной инфраструктуры между двумя странами достигло значительного прогресса. С января по ноябрь этого года из Китая в Азербайджан по Транскаспийскому международному транспортному маршруту отправился 351 грузовой поезд, что на 34% больше, чем годом ранее. В этом году были запущены первые транскаспийские грузовые поезда, отправляющиеся из Цзиньхуа и Иу провинции Чжэцзян, а также из Пекина и Шэньчжэня", - сказала дипломат.

    Она добавила, что товары из Китая стали крупнейшим источником грузов для Среднего коридора, значительно повысив его потенциал развития: "Поезда, отправляемые из Китая, формируют панораму Среднего коридора".

    Дипломат также напомнила, что азербайджано-китайское совместное предприятие ООО "Azerbaijan Energy Automotive Factory" планирует до конца 2025 года произвести и ввести их в эксплуатацию в Баку, Нахчыване и Карабахе 300 электрических автобусов BYD.

    По ее словам, первая партия из 50 электробусов BYD уже успешно сдана в эксплуатацию.

    посол Лу Мэй транспорт Один пояс - один путь логистика Средний коридор ТМТМ компания BYD электробусы
    Səfir: "Çin Azərbaycanı regional nəqliyyat qovşağının yaradılmasında dəstəkləycək"
    Ambassador: China to support Azerbaijan in creating regional transport hub

