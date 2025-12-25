İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Səfir: "Çin Azərbaycanı regional nəqliyyat qovşağının yaradılmasında dəstəkləycək"

    İnfrastruktur
    • 25 dekabr, 2025
    • 12:58
    Səfir: Çin Azərbaycanı regional nəqliyyat qovşağının yaradılmasında dəstəkləycək

    Çin Bakı ilə "Kəmər və Yol" təşəbbüsü çərçivəsində əməkdaşlığı yüksək səviyyədə inkişaf etdirməyə davam etmək niyyətindədir və Azərbaycanın regional nəqliyyat qovşağı formaşlalaşdırmasına dəstək üçün yük resursları, texnologiyalar və kapital sahəsində öz imkanlarını səfərbər etməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Çinin Azərbaycandakı səfiri Lu Mey ilin yekunlarına dair brifinqdə bildirib.

    "İki ölkə arasında nəqliyyat infrastrukturu sahəsində əməkdaşlıq əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Çindən Azərbaycana Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu ilə 351 yük qatarı göndərilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34 % çoxdur. Bu il Çjetszyan əyalətinin Tszinxua və İu şəhərlərindən, həmçinin Pekin və Şencjendən ilk transxəzər yük qatarları işə salınıb".

    Diplomat əlavə edib ki, Çindən gələn mallar Orta Dəhlizin ən böyük yük mənbəyinə çevrilib və bu, onun inkişaf potensialını əhəmiyyətli dərəcədə artırıb: "Çindən göndərilən qatarlar Orta Dəhlizin panoramasını formalaşdırır".

    Diplomat, həmçinin xatırladıb ki, Azərbaycan-Çin birgə müəssisəsi olan "Azerbaijan Energy Automotive Factory" MMC 2025-ci ilin sonunadək 300 BYD markalı elektrikli avtobus istehsal etməyi və onları Bakı, Naxçıvan, eləcə də Qarabağda istismara verməyi planlaşdırır.

    Onun sözlərinə görə, 50 BYD elektrikli avtobusdan ibarət ilk partiya artıq uğurla istismara verilib.

    Səfir Çin Azərbaycan elektrikli avtobus Lu Mey
    Посол: КНР поддержит Азербайджан в создании регионального транспортного узла
    Ambassador: China to support Azerbaijan in creating regional transport hub

    Son xəbərlər

    13:00

    "Bibiheybət yolu"nda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:58

    Ermənistanda kilsə torpaqları təmənnasız əldə etmək hüququndan məhrum edilib

    Region
    12:58

    Səfir: "Çin Azərbaycanı regional nəqliyyat qovşağının yaradılmasında dəstəkləycək"

    İnfrastruktur
    12:47
    Foto

    Şabranda VII "Qardaşlaşmış Qarabağ Məktəbləri" Qış düşərgəsi başlayıb

    Sosial müdafiə
    12:27

    Səfir: Gələn il Çin və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq böyük potensiala malik olacaq

    Xarici siyasət
    12:23

    Tacikistan "Taliban"dan sərhəddə silahlı hücuma görə üzr istəməsini tələb edir - YENİLƏNİB

    Region
    12:20

    Efiopiya səfiri: Azərbaycanın Afrika ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə verdiyi prioritet müdrik bir qərardır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:17

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:15

    Çin Azərbaycana minatəmizləmə üçün 284 min dollar ayırıb

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti