Посол Азербайджана в Иране анонсировал возобновление рейса Баку-Тегеран-Баку
Инфраструктура
- 05 сентября, 2025
- 21:15
ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 6 сентября начинает выполнение прямых рейсов по маршруту Баку-Тегеран-Баку.
Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.
Дипломат напомнил, что после перерыва, длившегося несколько лет, в соответствии с поручением президента Азербайджана 4 сентября в вечерние часы был осуществлен первый прямой рейс AZAL по маршруту Баку-Тебриз-Баку.
"Этот авиарейс первоначально будет осуществляться два раза в неделю, а с субботы будет возобновлен и рейс AZAL Баку-Тегеран-Баку", - отметил А.Ализаде.
