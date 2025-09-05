Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Посол Азербайджана в Иране анонсировал возобновление рейса Баку-Тегеран-Баку

    Инфраструктура
    • 05 сентября, 2025
    • 21:15
    ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) с 6 сентября начинает выполнение прямых рейсов по маршруту Баку-Тегеран-Баку.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети X написал посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

    Дипломат напомнил, что после перерыва, длившегося несколько лет, в соответствии с поручением президента Азербайджана 4 сентября в вечерние часы был осуществлен первый прямой рейс AZAL по маршруту Баку-Тебриз-Баку.

    "Этот авиарейс первоначально будет осуществляться два раза в неделю, а с субботы будет возобновлен и рейс AZAL Баку-Тегеран-Баку", - отметил А.Ализаде.

    Лента новостей