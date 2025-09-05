Səfir: Sabahdan Bakı-Tehran-Bakı aviareysi bərpa olunur
- 05 sentyabr, 2025
- 20:57
"Azərbaycan Hava Yolları" QSC (AZAL) sentyabrın 6-dan etibarən Bakı-Tehran-Bakı marşrutu üzrə birbaşa uçuşların yerinə yetirilməsinə başlayır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə "X"də yazıb.
Diplomat xatırladıb ki, bir neçə il sürən aradan sonra Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına müvafiq olaraq sentyabrın 4-ü axşam saatlarında AZAL-ın Bakı-Təbriz-Bakı marşrutu üzrə ilk birbaşa reys baş tutub:
"Bu aviareys ilkin olaraq həftədə iki dəfə həyata keçiriləcək. Şənbə günündən etibarən isə AZAL-ın Bakı-Tehran-Bakı reysi də bərpa olunacaq".
پس از چندین سال وقفه، بر اساس دستور رئیس جمهور جمهوری #آذربایجان، اولین پرواز مستقیم خطوط هوایی آذربایجان در مسیر #باکو - #تبریز - باکو عصر روز گذشته انجام شد و این پروازها در ابتدا دو بار در هفته انجام خواهند شد. از روز شنبه نیز پروازهای باکو-#تهران-باکو متعلق به شرکت هواپیمایی… pic.twitter.com/nVcEKAwaPZ— Ali Alizada 🇦🇿 (@Ali_F_Alizada) September 5, 2025