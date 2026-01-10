Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 31 kq narkotik vasitə aşkarlanıb
- 10 yanvar, 2026
- 12:03
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 31 kq narkotik vasitə aşkarlanıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qanunsuz dövriyyədən çıxarılan narkotik vasitələr 1 kiloqramdan artıq heroin, 25,9 kiloqrama yaxın marixuana, 1,4 kiloqramdan artıq psixotrop maddə metamfetamin, 2,2 kiloqramdan artıq həşiş və yarım kiloqrama yaxın tiryək olub.
