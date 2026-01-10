Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    МВД: Полиция за сутки изъяла из незаконного оборота 31 кг наркотиков

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 12:23
    Правоохранительные органы Азербайджана за последние сутки изъяли из незаконного оборота 31 кг наркотических средств.

    Об этом Report сообщили в МВД.

    Всего было изъято более 1 кг героина, около 25,9 кг марихуаны, более 1,4 кг метамфетамина, более 2,2 кг гашиша и около полкилограмма опиума.

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 31 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

