МВД: Полиция за сутки изъяла из незаконного оборота 31 кг наркотиков
Происшествия
- 10 января, 2026
- 12:23
Правоохранительные органы Азербайджана за последние сутки изъяли из незаконного оборота 31 кг наркотических средств.
Об этом Report сообщили в МВД.
Всего было изъято более 1 кг героина, около 25,9 кг марихуаны, более 1,4 кг метамфетамина, более 2,2 кг гашиша и около полкилограмма опиума.
