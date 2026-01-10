İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    • 10 yanvar, 2026
    • 11:49
    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb

    2025-ci ildə Azərbaycan Türkiyədən 536,632 milyon ABŞ dolları dəyərində kimyəvi maddələr və məhsullar idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü illə müqayisədə 1,8 % çoxdur.

    Təkcə dekabrda isə Türkiyə Azərbaycana 48,612 milyon ABŞ dollarlıq kimyəvi maddələr və məhsullar ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 6,1 % çoxdur.

    Ötən il Türkiyənin kimyəvi maddələr və məhsullar ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 3,9 % artaraq 31 milyard 932 milyon ABŞ dolları, dekabrda isə 0,5 % azalaraq 2 milyard 644 milyon ABŞ dolları olub.

    Türkiyədən ən çox idxalı Rumıniya 1,777 milyard ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 16,8 % az), İtaliya 1,661 milyard ABŞ dolları (12,1 % çox) və Almaniya 1,317 milyard ABŞ dolları (6,6 % çox) həyata keçirib.

    kimyəvi maddələr Türkiyə İxracatçılar Məclisi
    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%

