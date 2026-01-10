Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%
- 10 января, 2026
- 12:01
В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и продукты на $536,632 млн, что на 1,8% больше по сравнению с 2024 годом.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.
Только в декабре Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества и продукты на $48,612 млн, что на 6,1% больше, чем год назад.
За прошлый год общая стоимость экспорта химических веществ и продуктов Турции выросла на 3,9% в годовом сравнении, составив $31 млрд 932 млн, а в декабре снизилась на 0,5%, составив $2 млрд 644 млн.
