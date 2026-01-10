Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%

    Бизнес
    • 10 января, 2026
    • 12:01
    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%

    В 2025 году Азербайджан импортировал из Турции химические вещества и продукты на $536,632 млн, что на 1,8% больше по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет экспортеров Турции.

    Только в декабре Турция экспортировала в Азербайджан химические вещества и продукты на $48,612 млн, что на 6,1% больше, чем год назад.

    За прошлый год общая стоимость экспорта химических веществ и продуктов Турции выросла на 3,9% в годовом сравнении, составив $31 млрд 932 млн, а в декабре снизилась на 0,5%, составив $2 млрд 644 млн.

    Турция экспорт импорт химическая промышленность
    Azərbaycan Türkiyədən kimyəvi məhsulların idxalına çəkdiyi xərci 2 %-ə yaxın artırıb

    Последние новости

    12:01

    Азербайджан увеличил расходы на импорт продукции химпрома из Турции почти на 2%

    Бизнес
    11:59

    В двух районах Баку пресекли посягательства на тротуары

    Происшествия
    11:58

    МИД Пакистана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран

    В регионе
    11:51

    Число жертв обвала на свалке в центре Филиппин выросло до четырех

    Другие страны
    11:40
    Фото

    Арзу Алиева и Алена Алиева посетили Приют и учреждение соцреабилитации для лиц из уязвимых групп населения

    Социальная защита
    11:34

    Подробности инцидента в самолете AZAL в Праге: агрессивный пассажир нанес удары агенту

    Инфраструктура
    11:30

    Россия ночью ударила по Украине "Искандером" и 120 дронами

    Другие страны
    11:12

    В 34 провинциях Турции задержано около 80 подозреваемых в рамках операций против FETÖ

    В регионе
    11:02

    Пашинян: К программе реформирования ААЦ присоединились 16 священников

    В регионе
    Лента новостей