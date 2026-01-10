İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    BŞİH: Bakının bir neçə rayonunda piyada səkilərinə qarşı qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb

Hadisə

• 10 yanvar, 2026

• 11:39

    Hadisə
    • 10 yanvar, 2026
    • 11:39
    BŞİH: Bakının bir neçə rayonunda piyada səkilərinə qarşı qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb

    Bakının Nəsimi və Xəzər rayonunda piyada səkilərinə qarşı qanunsuz müdaxilənin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən (BŞİH) məlumat verilib.

    Belə ki, Nəsimi rayonu ərazisində, Həsən Əliyev və Cəlil Məmmədquluzadə küçələrinin kəsişməsində inşa olunan yaşayış binasının ətrafında tikinti şirkəti tərəfindən piyada səkisinin qanunsuz şəkildə ləğvinə cəhd edilib və bu da piyadaların hərəkətində ciddi çətinliklər yaradıb.

    Digər belə hal isə Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi Əli İsazadə küçəsində qeydə alınıb. Belə ki, burada piyada səkisini ləğv edərək parking ərazisinə giriş təşkil etməyə cəhd göstərilib.

    Qeyd edilib ki, Prezident İlham Əliyevin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq paytaxt Bakı şəhərində piyada yönümlü şəhər mühitinin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Bu çərçivədə piyadaların təhlükəsiz və rahat hərəkətinin təmin edilməsi, ictimai məkanların daha əlçatan olması əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyən olunub.

    BŞİH-dən bildirilib ki, bəzi hallarda ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən piyada infrastrukturu ilə bağlı qanun pozuntularına yol verildiyi müşahidə olunur. Belə ki, piyada səkilərinin zəbt edilməsi və ya tamamilə ləğv olunması cəhdləri müşahidə edilir. Bununla əlaqədar Baki Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən mütamadi olaraq monitorinqlər keçirilir və belə halların qarşısı dərhal alınır.

    Məsələ ilə bağlı BŞİH tərəfindən operativ tədbirlər görülüb. Qanunsuz müdaxilələr aradan qaldırılıb, piyada səkiləri bərpa edilərək əvvəlki vəziyyətinə qaytarılıb. Bununla da ərazidə piyadaların təhlükəsiz hərəkəti yenidən təmin olunub.

    "Qeyd edək ki, son illər Bakıda piyadalaşma siyasəti geniş miqyas alıb. Şəhərin müxtəlif ərazilərində piyada zonalarının artırılması, səkilərin genişləndirilməsi və ictimai məkanların yenidən təşkili istiqamətində işlər davam etdirilir. Baki Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən gələcəkdə də monitorinqlər keçirilərək bu kimi negativ hallara qarşı tədbirlərin görüləcəyi bildirilir", - deyə BŞİH qeyd edib.

    BŞİH qanunsuz müdaxilə Nəsimi rayonu Xəzər rayonu
