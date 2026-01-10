Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В двух районах Баку пресекли посягательства на тротуары

    Происшествия
    • 10 января, 2026
    • 11:59
    В двух районах Баку пресекли посягательства на тротуары

    В Насиминском и Хазарском районах Баку пресечены попытки незаконного вмешательства в городскую инфраструктуру, направленные на ликвидацию пешеходных тротуаров.

    Об этом Report сообщили в Исполнительной власти (ИВ) города Баку.

    Первый инцидент был зафиксирован в Насиминском районе, на перекрестке улиц Гасана Алиева и Джалила Мамедкулузаде. Строительная компания попыталась незаконно ликвидировать пешеходный тротуар вокруг строящегося жилого дома, что создало серьезные трудности для движения пешеходов.

    Другой подобный случай был зарегистрирован в Хазарском районе, в поселке Бина, на улице Али Исазаде. Здесь была предпринята попытка ликвидировать пешеходный тротуар для организации въезда на парковочную территорию.

    По данным фактам ИВ были приняты оперативные меры. Незаконные изменения были устранены, а пешеходные тротуары полностью восстановлены в соответствии с первоначальным проектом городской застройки.

    Фото
    Лента новостей