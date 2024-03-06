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Посетители бакинского аэропорта предпочитают краткосрочную парковку

Посетители бакинского аэропорта предпочитают краткосрочную парковку За первые два месяца 2023 года услугой парковки в Международном аэропорту Гейдар Алиев воспользовались около 575 тыс. посетителей.
Инфраструктура
6 марта 2024 г. 11:57
Посетители бакинского аэропорта предпочитают краткосрочную парковку

За первые два месяца 2023 года услугой парковки в Международном аэропорту Гейдар Алиев воспользовались около 575 тыс. посетителей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Согласно информации, 94,2% пользователей припарковали свои автомобили на короткое время - до двух часов, причем 46% из них воспользовались удобным 15-минутным въездом/выездом для ускорения процесса прибытия и отправления.

Отмечается, что только 0,39% от общего числа пользователей выбрали долгосрочную парковку на более чем 12 часов, что демонстрирует предпочтение большинства водителей к кратковременной парковке.

Учитывая это, за первые 15 минут при въезде в бакинский аэропорт плата за парковку не взимается. Кроме того, предусмотрены специальные полосы высадки/посадки (drop off/pick up), что обеспечивает удобство и эффективность.

Напомним, что для упрощения процесса оплаты парковки в бакинском аэропорту внедрены новые удобные методы. Водители могут оплатить парковку онлайн через мобильные приложения AzParking, TezÖdə и Birbank, а также воспользоваться наличным или безналичным способом оплаты через терминалы в аэропорту.

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Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanının ziyarətçiləri qısamüddətli parklanmaya üstünlük verir

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