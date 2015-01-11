Ильхам Алиев: "2015 год не будет легким годом для мира” - ОБНОВЛЕНО-2

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ 10 января под председательством президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития в 2014 году и предстоящим задачам.

Как передает Report, глава государства выступил на заседании со вступительной речью.

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Вступительная речь президента Ильхама Алиева

- Сегодня мы обсудим итоги 2014 года. Могу сказать, что все задачи, поставленные в начале прошлого года, успешно выполнены. 2014 год также останется в истории как успешный для нашей страны год.

Ровно год назад мы провели широкий обмен мнениями, связанный с предстоящей в прошлом году работой, были поставлены важные задачи, в течение года велась очень напряженная работа. В минувшем году в мире и регионе происходили различные процессы. Можно сказать, в значительной степени возросла напряженность. Однако Азербайджан смог сохранить высокие темпы развития. Была обеспечена безопасность нашей страны, реализованы экономические и социальные программы. Азербайджанский народ и в 2014 году жил в условиях безопасности.

Это еще раз свидетельствует о том, что наш путь – правильный. Азербайджан идет по пути независимости, развития. Экономический и финансовый кризис, охвативший мир несколько лет назад, а также происходившие в регионе негативные события, конфликты не повлияли на успешное развитие Азербайджана. Главная причина здесь заключается в стабильности общественно-политической обстановки в Азербайджане, единстве между народом и властью и успешной реализации всех наших программ. Проводимая Азербайджаном внешняя и внутренняя политика получает поддержку народа, и я уверен, что в результате работы, которая будет проведена в этом году, Азербайджан станет еще сильнее.

Экономика страны успешно развивалась. В начале минувшего года была поставлена задача добиться роста как внутреннего валового продукта, так и ненефтяного сектора. Эти две основные задачи полностью выполнены. Наша экономика возросла примерно на 3 процента. Это прекрасный показатель в сегодняшнем мире. В некоторых странах нет никакого роста, напротив, наблюдается спад. А в странах, где наблюдается рост, он составляет около 1 процента.

Несмотря на то, что в конце года цены на нефть резко упали, экономика в Азербайджане возросла почти на 3 процента. Очень радует, что наш ненефтяной сектор увеличился на 7 процентов. Это наглядный пример проделанной за последние годы работы, проявление проводимой нами политики. В дальнейшем ненефтяной сектор в еще большем объеме обеспечит экономическое развитие Азербайджана. Развитие ненефтяного сектора позволяет нам добиться диверсифицированного развития экономики страны и обеспечить ее устойчивое развитие.

Инфляция находилась на крайне низком уровне – 1,4 процента. Это тоже прекрасный показатель. Денежные доходы населения возросли на 4,8 процента, превысив инфляцию более, чем в три раза. Могу сказать, что в последние годы наблюдается такая картина – денежные доходы населения в несколько раз опережают инфляцию. А это позитивно отражается на улучшении благосостояния людей.

В экономику страны были вложены 27 млрд. долларов инвестиций. Из них 16 млрд. – внутренние инвестиции. Это тоже очень радует. Последние годы внутренние инвестиции составляют преимущество в объеме вложенных инвестиций. Вместе с тем, вложенные иностранные инвестиции на сумму 11 млрд. долларов свидетельствуют о том, что Азербайджан остается привлекательной страной для иностранных инвесторов. В нынешних условиях, с учетом крайне тяжелого положения, наблюдающегося в мире и регионе, привлечение внешних инвестиций на сумму 11 млрд. долларов – наш большой успех.

В основе этого успеха, конечно, лежит проводимая в последние годы политика. Не будь этой политики, уверенности инвесторов в стабильности, будущем Азербайджана, никто бы не вкладывал средства в Азербайджан. Инвестирование в объеме 27 млрд. долларов против инфляции в 1,4 процента является лучшим показателем успешного развития Азербайджана, так как увеличились и пенсии, и заработная плата, и денежные доходы населения, вложены крупные инвестиции, инфляция же находится на самом низком уровне.

Стабилен курс маната. Вот уже несколько лет курс маната не только стабилен, но и увеличивается в сравнении с основными мировыми валютами. Мы наблюдали это и в прошлом году. Это тоже весьма позитивный показатель, так как стабильность маната, в первую очередь, служит улучшению благосостояния людей, растет покупательская способность населения. В Азербайджане курс маната стабилен. Это еще раз свидетельствует о нашей успешной экономической политике.

Увеличились наши валютные ресурсы. Помню, год назад я дал указание, что, несмотря на ожидающие нас в 2014 году большие расходы – крупные расходы, связанные с реализацией инфраструктурных проектов, нашей нефтяной стратегии, строительством Южного газового коридора, мы, тем не менее, должны сделать все возможное, чтобы наши валютные ресурсы возросли. Мы смогли обеспечить это. В настоящее время наши валютные ресурсы превышают 50 млрд. долларов. Мы рационально пользуемся этими возможностями. С одной стороны, с каждым годом увеличиваем наши валютные резервы, а с другой - с использованием этих возможностей для устойчивого прогресса нашей страны вкладываем крупные средства в развитие экономики, реализацию инфраструктурных проектов.

Словом, в 2014 году наши основные экономические показатели весьма положительны, могу сказать, что может быть, они самые высокие в мировом масштабе. В последние 11 лет Азербайджан является наиболее динамично развивающейся страной мира по темпам экономического роста. Население, наш народ видит это, наша хорошеющая страна служит наглядным тому подтверждением. Одновременно это отмечают влиятельные международные экономические структуры. По подсчетам Давосского всемирного экономического форума, в 2014 году экономика Азербайджана была удостоена 38-го места в мире по конкурентоспособности. То есть мы входим в число 40 самых конкурентоспособных экономик мира. Это – историческое достижение.

Конечно, мощная экономика, продуманная политика, позволяют уделять внимание и социальной сфере. Эта сфера является постоянным приоритетом, она останется приоритетом и в этом году. Успешно обеспечено строительство социальных объектов, построены и сданы более 60 медицинских центров, свыше 50 школ. Увеличились заработная плата, пенсии. Среднемесячная заработная плата в Азербайджане уже приближается к 600 манатам. Мы постараемся, чтобы эти темпы с каждым годом обеспечивались еще более динамично. 400 тыс. человек, более 90 тыс. семей получают у государства адресную социальную помощь. Государство предоставляет каждой семье в среднем 155 манатов, то есть около 200 долларов.

Конечно, мы обязаны и будем делать это. Но я уверен, что с улучшением благосостояния людей сократится и число нуждающихся в адресной социальной помощи, так как в настоящее время бедность в Азербайджане находится на уровне 5 процентов. Бедность сократилась и в прошлом году, безработица составляет менее 5 процентов. Вот результаты нашей работы. Эти цифры сами по себе подтверждают наше успешное развитие.

Прошлый год был объявлен в Азербайджане "Годом промышленности", было создано более 230 промышленных предприятий. Открыто 123 тыс. новых рабочих мест, из которых почти 100 тыс. – это постоянные рабочие места. Этот процесс также должен идти стремительно. Так как в Азербайджане все еще есть потребность в создании новых рабочих мест. Все еще есть безработица, в то же время стремительное экономическое развитие оказало позитивное влияние на демографическую ситуацию. В прошлом году численность населения в Азербайджане увеличилась на 116 тыс. человек. Так что, создание новых рабочих мест должно стать постоянным процессом. Это так, и в нынешнем году в этом направлении будут приняты дополнительные меры.

В прошлом году было реализовано несколько крупных проектов. Каждый проект сам по себе является грандиозным. Среди них я хочу особо отметить реконструкцию Международного аэропорта Гейдар Алиев. В то же время был сдан в эксплуатацию паромный терминал Алятского международного морского торгового порта. То есть первая часть первой очереди этого проекта уже реализована. Сдано в эксплуатацию Шамкирчайское водохранилище. Это тоже грандиозный проект, который придаст импульс долгосрочному и стремительному развитию нашей страны. В то же время были сданы в эксплуатацию большие промышленные предприятия, в том числе цементный завод "Norm", где производство цемента составляет 2 млн. тонн. Со сдачей этого завода в эксплуатацию мы уже полностью устранили свою зависимость от импорта, также растут наши экспортные возможности.

Конечно же, другие проекты также достойны внимания. Эти основные инфраструктурные и промышленные проекты могут быть реализованы лишь в сильном государстве. Так как мы следим за идущими в мире процессами. Видим, что в различных регионах мира происходит кризис – экономический кризис, финансовый кризис, политический кризис. В этом случае не только не вкладываются инвестиции, а даже урезаются заработная плата и пенсии, сокращаются рабочие места. Но, несмотря на это, в Азербайджане мы видим совершенно противоположную картину. Если учесть, что Азербайджан давно интегрировался в мировую экономику, мы являемся частью мировой экономики, то для обеспечения такой успешной картины, конечно же, должны были прилагаться большие усилия, проводиться долгосрочная, продуманная политика. Мы сумели добиться этого в планомерной, капитальной форме. Эти результаты дают основание говорить, что Азербайджан будет успешно развиваться и в следующие годы.

Цены на нефть в мире резко упали, более чем в 2 раза. Разумеется, это окажет негативное влияние на наши доходы. Но, несмотря на это, благодаря проводимой и предстоящей в дальнейшем работе по диверсификации нашей экономики, институциональным реформам и применению еще более эффективных методов управления, я уверен, Азербайджан с честью выйдет и из этой ситуации, курс маната останется стабильным, будет обеспечено экономическое развитие.

В прошлом году на орбиту был выведен второй наш спутник. Это тоже прекрасное событие. Это проект, занимающий особое место среди грандиозных проектов. У нас есть уже два спутника. Один – телекоммуникационный спутник, а другой – спутник, наблюдающий за поверхностью Земли. Это имеет очень большое значение, в Азербайджане развитие космической промышленности идет стремительно. Мы вкладываем инвестиции в новые технологии и инновационные проекты, эти проекты служат развитию науки, совершенствуют вопросы управления и в то же время предотвращают все еще существующие в обществе негативные явления.

Хочу особо отметить открытие центров "ASAN xidmət". Уже действуют 7 центров, в течение двух лет поступило 3 млн. 500 тыс. обращений, растет число оказываемых там услуг, их качество находится на высоком уровне, это очень позитивно воспринимается обществом. Среди проведенных в последние годы институциональных проектов против коррупции и взяточничества на первом плане, конечно же, находится "ASAN xidmət". Сейчас наш опыт изучают и в других странах. Приобретено 10 новых автобусов, мобильные услуги будут обеспечены на еще большем географическом пространстве. Таким образом, эта служба принесла как новизну, так и удобство, а также создало очень серьезный перелом в борьбе с коррупцией и взяточничеством. Сейчас имеются еще большие возможности для устранения этой беды с практической точки зрения, а также в обществе, еще большее число людей относится к этим вопросам с оптимизмом.

Наше желание состоит в том, чтобы в Азербайджане работа во всех областях была обеспечена на самом высоком уровне. Устранение негативных явлений в социальной политике, экономическом развитии, управлении, конечно же, завершит всю эту прекрасную картину, работа в этой области ведется в целенаправленной форме. У нас есть очень сильная политическая воля, наши инициативы поддерживаются народом, а наши намерения уже проявляют себя в реальных делах.

В минувшем году расширились наши международные связи. С каждым днем становится все больше стран, с которыми мы сотрудничаем, то есть активно сотрудничаем. Азербайджан проводит очень успешную внешнюю политику как в двустороннем, так и многостороннем формате. Конечно, в прошлом году в двустороннем формате очень тесные контакты имели место, в первую очередь, с соседними странами. Были организованы многочисленные взаимные визиты на уровне глав государств. Проделана работа по развитию двусторонних связей на самом высоком уровне со странами Европы и Азии. Азербайджан пользуется огромным уважением в мире, признается надежным партнером, и наш международный авторитет постепенно растет. Роль Азербайджана в решении региональных вопросов, вопросах регионального сотрудничества незаменима. Мы являемся автором многих инициатив. Эти инициативы – не просто намерение. Они превращаются в реальные проекты. Реализация данных проектов, конечно, расширяет наши возможности и приносит нашей стране политические, экономические дивиденды.

В минувшем году мы успешно сотрудничали с международными организациями. Азербайджан принимает активное участие во всех международных организациях, членом которых мы являемся, защищает свою позицию и вносит ценный вклад в успешную деятельность этих организаций. В минувшем году мы председательствовали в Комитете министров Совета Европы. Это был период очень успешного председательства. В этот период Азербайджан внес огромный и ценный вклад в развитие демократии, защиту прав человека, утверждение справедливости в Европе. В частности, уникальный характер носит опыт нашей страны, связанный с мультикультурализмом. Считаю, что если бы наш опыт был шире проанализирован в мире, то можно было бы предотвратить многие негативные факты.

То есть своими делами, проделанной работой, осуществляемой политикой и проводимыми мероприятиями Азербайджан вносит ценный вклад в общечеловеческие ценности. Мы и впредь будем активно сотрудничать с международными организациями. Мы своевременно и сполна выполняем свои обязательства перед организациями, членом которых являемся. Перед организациями же, куда мы не входим, никаких обязательств у нас, конечно, не может быть. Естественно, в двухстороннем формате ни перед одним государством у нас нет никаких обязательств, да и не может быть. Это – законы международных отношений. Если кто-то считает, что Азербайджану можно что-то сказать языком ультиматума или диктата, то ошибается. Об этом еще раз свидетельствует наша история, проводимая в последние годы независимая, смелая политика, все страны должны строить лишь равноправные отношения в двустороннем формате. Это – правила международного поведения. Ни одна страна не имеет и не может иметь исключительных прав. Все страны равны, и организация, объединяющая все страны, - это ООН. Организация, которая в 2011 году избрала Азербайджан в свою высшую структуру. При поддержке 155 стран Азербайджан стал членом Совета Безопасности ООН. Этот факт является прекрасным показателем, отражающим международный авторитет Азербайджана. Попытки запятнать, очернить, оклеветать Азербайджан, который пользуется сегодня большим авторитетом на международной арене, напрасны. Они абсолютно бездейственны, это никогда не повлияет на нашу политику. Ни одной посторонней силе не удастся говорить с нами на языке ультиматума. Это должны знать все. Мы защищаем свою позицию во всех официальных заявлениях, а также на обсуждениях, проводимых за закрытыми дверьми. Мы далеки от двойных стандартов, и считаем, что в международных отношениях не должны допускаться двойные стандарты. Эти стандарты работают и против тех, кто пытается их применить. Сегодня мы видим это из истории и происходящих в мире процессов. Вмешательство во внутренние дела, побуждение кого-то к каким-то делам – это никому не приносит пользу. Это нарушает стабильность, приводит к кровавым столкновениям в странах, и в конечном итоге оказывает негативное влияние и на силы, стоящие за этими кровавыми столкновениями. Поскольку сегодня все страны в мире, можно сказать, связаны друг с другом, и событие, произошедшее в каком-либо месте, когда-то может получить резонанс и в другом месте. Хочу повторить, что наша позиция – справедливая, она основана на международном праве. Мы успешно защищаем и будем защищать эту позицию.

Что же касается урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, то, к сожалению, и в прошлом году в этом направлении не было никаких подвижек. И в прошлом году Армения попросту выбрала тактику имитаций в процессе переговоров. Считаю, что ни для нас, ни для посредников уже не является секретом, что Армения не желает мира. Армения хочет, чтобы этот конфликт не был урегулирован, и не желает уходить с захваченных земель. Несмотря на то, что главы государств стран-сопредседателей Минской группы неоднократно говорили, что статус-кво неприемлем. Но это не что иное, как слова. Одни лишь слова, и за этими словами нет никакой серьезной политики. Если статус-кво неприемлем – а он, конечно же, неприемлем – то тогда должны быть приняты какие-то меры. На государство-агрессор следует оказать давление. Оно должно быть принуждено к тому, чтобы уйти с захваченных земель. А иначе это будет неким видом лицемерия. Делается заявление, но вслед за ним не проводится никакой работы. Равно как Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции. Уже более 20 лет ни одна из них не выполняется. Почему в других регионах принятые резолюции незамедлительно выполняются, а в нашем случае – не выполняются? Это несправедливость, это двойные стандарты. Уже азербайджанский народ хорошо знает, осознает, что нерешенность этой проблемы нельзя объяснить лишь неконструктивной позицией Армении. Видимо, в мире есть такие силы, которые не заинтересованы в урегулировании этого конфликта. Видимо, есть такие силы, которые заинтересованы в том, чтобы этот конфликт оставался в "замороженном", "полузамороженном" состоянии и использовать его в качестве средства давления на Азербайджан. Картина, которую мы видим в последние годы в различных регионах – в Европе, на Ближнем Востоке – еще больше усиливает эту позицию, этот подход. Такой вывод вытекает из процессов. Поэтому должна быть внесена ясность в то, до каких пор мы будем сталкиваться с этими двойными стандартами?!

Помимо этого, в летние месяцы прошлого года и в конце года Армения несколько раз прибегала к открытым провокациям. И оба раза Азербайджанская армия дала врагу достойный отпор, указав ему на место. В летние месяцы было уничтожено более 50 захватчиков. В ноябре также провокация армян не осталась без ответа. Ответственность за события, произошедшие в результате всех этих провокаций, несет руководство Армении – криминальный, диктаторский режим. За сегодняшнее плачевное положение Армении также непосредственно отвечает нынешнее и прежнее руководство этой страны. Так как именно из-за их захватнической политики Армения не смогла проявить себя как независимая страна. Фактически, она даже не добилась независимости. Это попросту носит формальный характер.

Азербайджан же и в этом вопросе занимает принципиальную позицию. Наша позиция основана на нормах международного права. Нашу позицию усиливает наша армия. В минувшем году наша армия показала свою мощь, все, на что способна. Она показала и врагу, и покровителям врага, что Азербайджанская армия в любой момент может восстановить свою территориальную целостность. Просто будет лучше, если этот вопрос найдет свое решение путем переговоров. Считаю, что наличие этих нескольких факторов еще более укрепляет нашу позицию.

Хотя никаких подвижек в процессе переговоров не было, тем не менее, я считаю, что в минувшем году была проделана большая работа по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта – как в области политики, в региональных рамках, так и в военной сфере – на поле боя. Мы преподнесли армянам такой урок, что они до сих пор не могут в себя прийти, находятся в смятении, в истерике. Теперь пытаются нас обвинять на различных международных мероприятиях. Но спрашивается: что делает в Агдаме, Физули армянский солдат? Что там делает армянская армия? Почему никто, кроме нас, открыто не говорит им об этом? Почему посредники, занимающиеся данным вопросом безучастны к этому? Это – риторические вопросы. Мы знаем, почему. Тем не менее, мы должны задавать эти вопросы на каждом мероприятии, каждом форуме. Эти вопросы должны задавать государственные чиновники, общественные деятели, депутаты, обычные граждане, члены гражданского общества. Пусть ответят на эти вопросы, за политику двойных стандартов, проармянскую политику. А не то трудно становится терпеть такое лицемерие. Считаю, что здесь уже нет никакой нужды говорить на дипломатическом языке. Хочу повторить: истина заключается в том, что продолжение оккупации наших земель – это не просто дело рук Армении. Армения – бессильная, нищая страна, находящаяся в беспомощном состоянии. Конечно, не будь у нее больших покровителей в различных столицах, нагорно-карабахский конфликт давно бы нашел справедливое урегулирование. Сегодня это признает даже руководство Армении. Без внешней поддержки они ни дня не смогут удержать под оккупацией захваченные земли. Мы же ведем борьбу в одиночку. Наша ближайшая история показала, что мы даже в одиночку, в политической борьбе можем добиться успеха и защитить свои национальные интересы.

В 2015 году мы еще более усилим наш армейский потенциал. На эти цели выделены достаточно крупные средства. Достаточно сказать, что средства, выделенные на военные расходы, вдвое превышают общий бюджет Армении. В нашей армии растет дисциплина, боеспособность, на высоком уровне находится патриотический дух. Мы становимся сильнее, а Армения – слабее. Это неизбежный процесс. То есть в предстоящие годы этот процесс будет происходить еще быстрее.

Хочу повторить, что итоги 2014 года и 2015 год еще раз покажут нашу силу. Ни падение цен на нефть, ни кризисы, ни происходящие поблизости кровавые столкновения не смогут повлиять на наше стремительное развитие. Я абсолютно уверен в том, что мы успешно завершим 2015 год и обеспечим развитие нашей страны.

Заключительная речь президента Ильхама Алиева

-Задачи, стоящие перед страной в 2015 году, известны. Мы должны стремиться к тому, чтобы обеспечить наше экономическое развитие. Уверен, что так оно и будет. Но ни для кого не секрет, что 2015 год станет очень тяжелым годом для мировой экономики. Наблюдавшиеся в конце 2014 года процессы, естественно, будут продолжаться и в 2015 году. Существующее в мире нестабильное экономическое положение будет продолжаться еще некоторое время. Резкое падение цен на нефть, конечно же, станет испытанием для стран с богатыми природными ресурсами.

Но проведенная нами в предыдущие годы политика, диверсификация, продуманные экономические реформы, общественно-политическая стабильность, единство между народом и властью, а также наша готовность к кризисным ситуациям, уверен, позволят нам успешно завершить и 2015 год.

Макроэкономическое положение в Азербайджане стабильное. Среди основных приоритетов в последние годы мы всегда отмечали макроэкономическую стабильность. Это важно для экономики страны, очень значимый фактор для привлечения зарубежных инвестиций. В то же время макроэкономическая стабильность является самым важным вопросом, прежде всего, для улучшения благосостояния людей, и мы на протяжении многих лет обеспечиваем эту экономическую стабильность. Обеспечивали и в кризисные годы – 2008-2009 годах. Обеспечили и в прошлом году, обеспечим и в этом году.

Курс маната – здесь уже говорилось – предоставляет нам возможности для решения многих вопросов, прежде всего, повышает веру зарубежных инвесторов в динамичное и успешное развитие нашей страны, обеспечивает спокойную жизнь населения Азербайджана. Стабильность маната напрямую служит улучшению уровня жизни людей, и, конечно же, эти факторы значимы для каждой страны. Для каждой страны ее национальная валюта является одним из атрибутов независимости. Сегодня манат является одной из наиболее стабильных валют в мировом масштабе. Считаю, что если иностранные граждане и компании будут держать свои средства в манатах, то не проиграют. Деньги будут оставаться нетронутыми, а также приносить им дополнительные доходы. Поскольку сейчас в мире, во многих финансовых институтах уже не выдаются проценты по депозитам. Депозиты попросту хранятся как вклад.

То есть еще раз хочу сказать, Азербайджан давно утвердил себя как часть мира, и сейчас мы открыты миру, имеем открытую экономику, проводим открытую политику, политику открытых дверей. По объему вложенных прямых зарубежных инвестиций Азербайджан на протяжении многих лет удерживает лидирующие позиции в этом регионе. То есть мы являемся частью мировой экономики. Несмотря на это, продуманная политика и решимость защитить нашу экономику, конечно же, способствовали возникновению этой уникальной ситуации. Мы должны беречь это. 2015 год также станет важным годом в этом направлении.

Второй важной задачей – это тоже постоянно подчеркивается на протяжении нескольких лет – является развитие ненефтяного сектора. Если бы в свое время мы не предприняли важных шагов в этом направлении, то сегодняшняя конъюнктура цен на нефть могла бы оказать на нас очень негативное влияние. Но сегодня наш ненефтяной сектор является движущим фактором в экономике, и растущий на уровне 7 процентов ненефтяной сектор – это результат проделанной работы. В то же время это придает как инвесторам, так и местным компаниям дополнительный оптимизм.

Население также видит и высоко ценит это. За счет чего мы сумели добиться этого? Прежде всего, благодаря реализации Программы регионального развития, развития предпринимательства, предоставления государством льготных кредитов предпринимателям, продуманной политике, политике индустриализации, привлечения зарубежных инвестиций, использования получаемых от нефти доходов в правильном направлении. Все эти факторы обеспечивают развитие нашего ненефтяного сектора.

Мы реализуем инфраструктурные проекты для развития ненефтяного сектора. Если бы данные проекты не реализовывались, в регионах не могло быть и речи о возможностях бизнеса. Вместе с тем, благодаря продуманной экономической политике мы выбрали правильные приоритеты, очередность которых с каждым годом меняется. Это естественно, так как мы очень далеки от догматического подхода, проводим гибкую экономическую политику. Повышение местного производства для обеспечения внутреннего рынка также является фактором, непосредственно влияющим на развитие ненефтяного сектора, и в результате всей проделанной работы и других мероприятий уже обеспечено устойчивое развитие. Ненефтяной сектор преобладает в нашем внутреннем валовом продукте. В дальнейшем в результате снижения нефтяного фактора в нашем внутреннем валовом продукте зависимость экономики страны от нефтяного фактора станет еще меньше. Это – наша задача. Я всегда говорил и сегодня хочу повторить, что нефтегазовый фактор является для нас лишь средством. Это средство для развития, построения устойчивой и диверсифицированной экономики. Мы эффективно используем это средство.

В этом году также будет обеспечено предоставление предпринимателям кредитов на льготных условиях. Эта инициатива имеет прекрасные результаты. Мы наглядно убеждаемся в этом. Об этом свидетельствуют открывающиеся в регионах новые предприятия и рабочие места. Одновременно государство оказывает предпринимателям большую моральную поддержку. Эта работа должна быть правильно организована и на местах, рекомендую предпринимателям в этом году, вкладывая средства, в том числе в реальный сектор нашей страны, использовать собственные средства. Поскольку государство на протяжении многих лет оказывает предпринимателям большую поддержку. Объем этих кредитов, выдаваемых на льготных условиях, измеряется сотнями миллионов, а может и превысил миллиард. Предприниматели же должны пользоваться этими возможностями, одновременно – они уже накопили свой капитал на протяжении многих лет – вкладывать в развитие страны, в развитие реального сектора еще больше инвестиций. Вместе с тем, нам необходимо привлечь в ненефтяной сектор и иностранных инвесторов. Разумеется, иностранные инвесторы больше заинтересованы в инвестировании нефтегазового сектора, однако мы их в настоящее время привлекаем и будем привлекать также к другим секторам. В рамках специальных программ будут созданы технопарки, агропарки, все это станет привлекать и иностранных инвесторов.

Потому что сегодня в мире, с одной стороны, продолжается экономический кризис, наблюдается нехватка средств, а с другой, - нет большого выбора для инвестирования, так как никто не захочет инвестировать страны, охваченные кризисом. Поэтому привлечь инвестиции в стабильные страны, в страны, где есть общественно-политическая стабильность, экономическое развитие, значительно проще. Свою роль здесь, конечно, играет нехватка информации. Однако проведенные в последние годы презентации, бизнес-форумы, передача мировой общественности, в том числе, бизнес-структурам содержательной информации об Азербайджане уже превратили Азербайджан в очень привлекательную для инвесторов страну.

В этом году в связи с развитием ненефтяного сектора особое значение имеет роль банковского сектора. В последнее время наши банки выделяют реальной экономике еще больший объем кредитов. Я поддерживаю это, и на одном из предыдущих совещаний отмечал, что этой сфере должно предоставляться еще больше кредитов. Мы уже видим это. Это очень позитивный подход, который демонстрирует ответственность банковского сектора.

Хочу еще раз особо сказать, что 2015 год не будет легким годом для мира. В 2015 году направление банковских ресурсов в реальный сектор экономики, конечно же, будет для нас приоритетом. Уверен, что банки и впредь будут говорить свое слово в этом направлении.

Разумеется, сейчас должны выделяться средства и для различных производственных кредитов, и для других проектов. Сейчас в Азербайджане строятся торговые центры, офисные и жилые здания. И это естественно, так как страна, экономика развиваются, люди нуждаются в таких проектах. Это тоже нужно. Однако для экономики страны в настоящее время приоритетом являются средства, вкладываемые в реальный сектор.

Вместе с тем, конечно же, в этом году наши доходы сократятся. Поэтому государственные структуры также должны ответственно вести себя. Нельзя допускать расточительства. Разумеется, мы не будем давать своего согласия на проекты, которые не являются приоритетными. В то же время должны быть усовершенствованы принципы управления в каждой государственной структуре, в государственных компаниях. Нельзя допускать расточительства. Наши государственные представительства должны знать цену средствам. Уверен, что они также верно осознают эту ситуацию и сделают выводы.

В последние годы мы направили в экономику большие средства, чтобы обеспечить стремительное развитие нашей страны. Считаю, что это была правильная политика. Эта политика обеспечивает сегодняшние реалии. Вложенные в инфраструктурные проекты, реальный сектор средства работают сегодня, и за счет этих средств мы обеспечиваем наше общее экономическое развитие. В 2015 году все другие проекты, необходимые для экономики страны, социальной сферы, естественно, будут реализованы в полном объеме. Хочу сказать, что и в 2015 году все социальные программы будут обеспечены в полном объеме.

Адресная социальная помощь, увеличение денежных доходов населения, строительство новых поселков для вынужденных переселенцев, строительство домов – все эти программы будут обеспечены. Будет продолжено строительство школ и больниц. В то же время будут реализованы инфраструктурные проекты, прежде всего проекты, связанные с питьевой водой. В конце прошлого года и начале этого года из Резервного фонда Президента были выделены большие средства в этом направлении. В этом году будет пробурено, как минимум, 300 артезианских колодцев и, как минимум, в 50 селах будут сооружены водоочистные установки модульного типа. То есть средства на эти цели будут выделены как из государственного бюджета, так и из Резервного фонда Президента. Среди инфраструктурных проектов проекты питьевой воды являются в настоящее время приоритетом для нас, сельские дороги тоже. В прошлом году на строительство сельских дорог были выделены большие средства. Сегодня эти цифры были озвучены, данный процесс будет продолжен и в текущем году. В соответствии с недавно подписанными мною распоряжениями, уже каждый видит, что мы и здесь будем продолжать свою политику.

Идет процесс газификации, ремонта и прокладки электрических линий. Эти инфраструктурные проекты и связанные с мелиорацией меры очень важны для нашей страны. Так как в 2013 году и в прошлом году мы завершили два грандиозных проекта – строительство Шамкирчайского и Тахтакерпюнского водохранилищ. Эти проекты занимают очень большое место в истории Азербайджана. Мы сумели реализовать эти проекты лишь в годы независимости, они в очередной раз демонстрируют, насколько сильным государством является Азербайджан.

В продолжение этих проектов, должны быть проложены каналы, введены в оборот новые посевные площади. Поэтому в числе приоритетов будут оставаться и мелиоративные мероприятия. Эти проекты непосредственно связаны с продовольственной безопасностью. Мы и в прошлом году видели, что наши планы, связанные с продовольственной безопасностью, своевременно были намечены и стали осуществляться, поскольку продовольственная безопасность так же важна для любой страны, как и энергетическая безопасность. Конечно, несмотря на то, что Азербайджан импортирует некоторые виды продовольственной продукции с внешних рынков, нам необходимо постараться максимально повысить внутреннее производство, защитить себя от чрезвычайных ситуаций. Потому что мы и в прошлом году видели, что в некоторых странах были введены запреты, связанные с экспортом ряда продуктов питания. То есть для самообеспечения будет продолжаться процесс поставок на внутренние рынки за счет внутренних ресурсов.

Государство и здесь оказывает фермерам свою поддержку. Как вам известно, здесь на протяжении многих лет применяются налоговые льготы. Государство приобретает технику, породистый скот. В связи с продовольственной безопасностью проводятся институциональные реформы, создаются агропарки, совершенствуется процесс выдачи субсидий. Очень важен также процесс повышения производительности. Один из вопросов повестки дня связан с ростом нашего экспортного потенциала, так как уверен, что в ближайшем будущем мы обеспечим себя всеми основными продуктами питания. Таким образом, у нас появится новая продукция для экспорта. Если учесть, что уже идет процесс создания около двадцати крупных фермерских хозяйств, то уверен, что в ближайшем будущем мы сможем полностью обеспечить себя пшеницей. Производительность в новых крупных фермерских хозяйствах вдвое выше средней производительности – 55 центнеров с гектара. В то время как по стране этот показатель составляет 23 центнера. То есть этот новый современный подход, конечно, новые возможности, созданные за счет государственных средств, в будущем повысят наши экспортные возможности, поскольку здесь государство вновь взяло на себя основную функцию. Места определены. Фермерам выданы кредиты на льготных условиях. В то же время техника, орошение, государство реализовало все инфраструктурные проекты с тем, чтобы повысилась производительность, и мы могли в максимальной степени обеспечить себя продуктами питания.

Конечно, в результате функционирования наших Шамкирчайского и Тахтакерпюнского водохранилищ ожидается выращивание новой продукции на десятках тысяч гектаров. Эти места уже определены, и на этих новых площадях начинается процесс выращивания продукции.

Прошлый год был объявлен "Годом промышленности". Были приняты многие меры, связанные с развитием промышленности. Я и на предыдущих совещаниях говорил, что в каждом районе должна быть создана промышленная зона. Уже реализуется пилотный проект. Наверное, в этом году мы увидим начало этого проекта. В то же время наши традиционные промышленные центры также расширяют свои возможности. Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, конечно же, город Баку, в особенности Гарадагский район, являются нашими основными промышленными центрами.

В этом году мы ожидаем строительства крупного металлургического комплекса. Уже некоторое время ведется работа, связанная с созданием этого комплекса. Привлечены зарубежные консультанты. Можно сказать, что технико-экономическое обоснование уже готово. У нас есть природные ресурсы, месторождения руды. Конечно же, мы должны стремиться к тому, чтобы максимально использовать свои природные возможности и ресурсы, сами производить готовую продукцию. То есть это наша основная цель. Мы в каждой отрасли должны производить готовую продукцию. Это проект, требующий больших государственных средств. Несмотря на то, что сейчас наши доходы сократятся, считаю, что этот проект является приоритетом для развития нашей промышленности, и будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест. Таким образом, в Азербайджане возникнет новая экспортная продукция, и это придаст дополнительный импульс диверсификации экономики страны, развитию ненефтяного сектора. Поэтому в реализации данного проекта не может быть никаких проволочек. Этот вопрос отражен в Государственной инвестиционной программе.

Государственная инвестиционная программа этого года, естественно, отличается от программ предыдущих лет. Так как вкладываемые государством средства сократятся. И это естественно. Но приоритеты выбраны верно, и осуществление в предыдущие годы многих дел позволяет нам сократить эту инвестиционную программу. Так как Тахтакерпю и Шамкирчай – это грандиозные проекты, потребовавшие больших государственных средств. Многие из проектов сельских дорог и питьевой воды уже реализованы. Но приоритеты есть, и мы должны направить государственные инвестиции на устойчивое развитие. Так как если мы не сделаем этого, то уже через несколько лет возникнет пустота. А мы не можем допустить этого. Поскольку, прежде всего, должно быть обеспечено устойчивое развитие страны, в то же время создание рабочих мест является постоянным процессом.

Во вступительной речи я говорил об этом и хочу еще раз сказать. Некоторые страны страдают от демографического кризиса. Разумеется, самый тяжелый кризис – это демографический кризис. Так как в некоторых странах численность населения резко сокращается по естественным причинам, в то же время в тех странах очень интенсивно идет миграция. А население Азербайджана растет. Это наше большое преимущество. Чем больше будет численность населения Азербайджана, тем сильнее станем мы. Но демографический рост приносит с собой и некоторые проблемы, в том числе безработицу. Поэтому сколько бы мы ни создавали новых рабочих мест, потребность в создании рабочих мест опять есть.

С начала Государственной программы – с 2004 года по настоящее время были созданы один миллион 300 тысяч рабочих мест. За счет этого удалось сократить безработицу. Но этот процесс должен быть постоянным. Для обеспечения данного процесса нам необходимо создать новые промышленные производства. Если учесть, что в настоящее время стремительно осуществляется научно-технический прогресс, еще более совершенствуются технологические процессы, идет процесс автоматизации, то в дальнейшем большой необходимости в рабочей силе не останется. Поэтому предпочтение должно быть отдано инновациям. Следует также обеспечить создание технопарков, привлечение зарубежных технологий, а также иностранных инвестиций. Мы и без этого вкладываем инвестиции со стороны государства. Но государство не может вкладывать крупные инвестиции в реальный сектор. Это неверно, мы можем инвестировать со стороны государства лишь создание стратегических производственных отраслей. Поэтому мы и впредь будем проводить очень серьезную политику в этом направлении, правильном обеспечении процесса индустриализации.

Остаются приоритетными вопросы, связанные с экологией. В минувшем году в Азербайджане было посажено около 4 миллионов деревьев. Это очень позитивный факт. Данный процесс идет как на Абшеронском полуострове, так и во всех регионах. Очищаются загрязненные нефтью территории. В то же время улучшению экологической обстановки служат проекты питьевой воды и другие проекты. Стремительно идут работы на озере Беюкшор. Через несколько месяцев завершится первый этап очистки озера Беюкшор. Считаю, что это послужит примером для всех остальных аналогичных проектов, так как мы проводим активную работу в этом направлении, очищаем все участки, водоемы, загрязненные нефтью. Бибиэйбат, «Белый город», Беюкшор. В этом году планируется очистка Зыхского озера. Это тоже весьма важный проект. Мы постепенно очистим все находящиеся в окрестностях Баку озера, загрязненные нефтью и пластовыми водами. Там будут созданы зоны отдыха и развлечений, общественные места. В целом, в Баку в последнее время создаются многочисленные общественные места, парки, скверы. По количеству таких мест Баку, может быть, находится в первых рядах в мировом масштабе. Так как сегодня Баку является городом парков, скверов, Баку станет и городом чистых озер. Я уверен в этом. Считаю, что завершение первого этапа очистки озера Беюкшор до лета этого года покажет каждому, что мы и это смогли сделать, и что там, где есть твердая воля, может быть реализован любой проект.

В минувшем году успешно были осуществлены работы, связанные с транспортом. Я уже отметил, что в этом году будет продолжаться строительство нового морского торгового порта в Аляте. Завершается строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. В настоящее время уже проходят испытания. С азербайджанской стороны, можно сказать, проделаны все работы. Надеюсь, что строительно-монтажные работы на всех остальных участках в этом году завершатся, и мы отметим открытие этого проекта.

Это тоже исторический проект. На протяжении многих лет вокруг этого проекта шли переговоры, обсуждения. Но лишь после того, как Азербайджан вложил свои средства, а также проявил свою волю, данный проект стал реализовываться.

Реализуются и другие проекты, связанные с транспортом. В нашу страну доставляются новые лайнеры. Азербайджан стал первой страной на пространстве СНГ, куда был доставлен лайнер "Boeing-787" Dreamliner, два пассажирских лайнера. В предыдущий период были приобретены современные лайнеры. Определяются новые маршруты. Воздушный транспорт важен для каждой страны. Благодаря как грузовым, так и пассажирским перевозкам Азербайджан уже стал региональным центром в этой области. Мы должны еще больше усилить эту нашу роль. Наше географическое положение должно быть обеспечено мощной транспортной инфраструктурой. Сооружение морского торгового порта, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – это тесно связанные друг с другом вопросы. Мы должны расширить эти коридоры. Коридоры Север-Юг, Восток-Запад проходят через Азербайджан. Созданная и создаваемая в Азербайджане транспортная инфраструктура будет служить как нашей стране, так и соседям.

Осуществляется работа, связанная с Каспийским пароходством, проводятся реформы, закупаются новые корабли. Но самое главное заключается в том, что на судостроительном заводе в Азербайджане уже производятся корабли. Сделаны заказы для нефтегазовых операций, будут строиться корабли для военных целей. В то же время все наши другие корабли – танкеры, грузовые суда – будут производиться в Баку. Это тоже результат нашей политики индустриализации. Принятое в свое время решение о сооружении судостроительного завода уже оправдало себя. Так как мы видели, что все корабли – танкеры, грузовые суда, суда обслуживания – закупаются за рубежом. Но у нас есть внутренние потребности. Мы должны расширять свою флотилию. В то же время проводятся и будут проводиться большие нефтегазовые операции. В связи с месторождением "Шахдениз" есть потребность в новых судах. Поэтому сооружение в короткие сроки судостроительного завода было очень важным шагом, и этот завод может оказывать услуги всем Прикаспийским странам. В ходе беседы со своими коллегами на Каспийском саммите я сказал: Такой завод уже есть, и вы тоже можете пользоваться им, делать заказы. Вообще, мы можем еще теснее сотрудничать в этом направлении в бассейне Каспийского моря. Если, к примеру, в Баку есть такой современный завод, то не верю, чтобы в другом месте возникла необходимость в строительстве такого завода. То есть и здесь кооперативная работа должна идти правильно. И Азербайджан заявляет свое слово.

В прошлом году был заложен фундамент "Южного газового коридора". Это историческое событие. Этот проект еще больше ускорит наше долгосрочное развитие. Этот проект равнозначен "Контракту века". Этот проект отныне называют "Проектом ХХI века". Очень символично, что именно 20 сентября 2014 года – спустя ровно 20 лет после подписания "Контракта века" - был заложен фундамент "Южного газового коридора". Успешная реализация нефтяной стратегии великого лидера Гейдара Алиева обеспечивается и сегодня. Посмотрите, сколько работы было проделано после подписания "Контракта века"! Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, сейчас – "Южный газовый коридор", разработка месторождения "Шахдениз". Азербайджан в очередной раз подтвердил свою лидирующую роль здесь. Автором "Южного газового коридора" является Азербайджан. Движущей силой этого проекта также является Азербайджан. Об этом должны знать все. Если бы не сильная воля Азербайджана, то этот проект никогда не был бы реализован. В связи с реализацией этого проекта мы проделали очень напряженную работу. Проделали очень напряженную и активную работу и уже приступили к реализации этого проекта. Мы сумели добиться этого на самых выгодных для Азербайджана условиях и в рамках международного сотрудничества. Потому что без наших партнеров реализовать этот проект невозможно. Поэтому данный проект требует еще большей координации. Так как в нем участвует много стран и компаний. В реализации проекта "Баку-Тбилиси-Джейхан" участвовали три страны – Азербайджан, Грузия, Турция. А в реализации "Южного газового коридора" будет участвовать около 10 стран. Поскольку мы видим этот проект очень большим и широким, конечно же, разделяем его на этапы. Прежде всего, расширение газопровода "Баку-Тбилиси-Эрзурум", проекты TANAP и TAP, а на последующем этапе – другие проекты. Поэтому это историческое событие. Азербайджан проявил свои лидерские качества и в этой области.

Политические, экономические интересы нашей страны будут обеспечены. Азербайджан превращается в незаменимую для европейских потребителей страну. Что это означает? Нет необходимости долго объяснять это. Мы играем свою роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Эта роль постепенно будет возрастать, так как единственным новым источником газа для Европы является Азербайджан. Все остальные источники уже есть. Запасы этих источников можно транспортировать в Европу по различным, то есть новым маршрутам. Такие проекты есть, однако новый источник – это только Каспийский бассейн и Азербайджан. Мы взяли на себя такую ответственность. Уверен, что мы успешно реализуем и этот проект, так как до сих пор не было ни одного проекта, который бы мы начали, но не реализовали. Речь идет как о Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, так и Баку-Тбилиси-Карс, то есть международных проектах. Уверен, что "Южный газовый коридор" также будет полностью реализован.

В Баку состоятся первые Европейские игры. До проведения игр осталось пять месяцев. Организационный комитет достаточно активно работает, выполняет все задачи. В этом деле принимают активное участие все государственные структуры. В настоящее время подготовка находится на заключительном этапе. Мы намерены провести Европейские игры на уровне Летних Олимпийских игр. Эти игры должны превратиться в европейский праздник. Азербайджан вновь демонстрирует здесь свои лидерские качества, так как стандарты Европейских игр, по сути, будут заложены в Баку. Поскольку до сих пор такие игры никогда не проводились. Эти игры могли проводиться на различном уровне. Но мы хотим, чтобы этот грандиозный спортивный праздник превратился в грандиозный праздник дружбы. Это очень нужно.

Роль Азербайджана постепенно возрастает. Господствующая в нашей стране общественно-политическая обстановка, мультикультурализм, религиозно-национальная терпимость, открытость для мира – все эти факторы сегодня нужны Европе, миру. Потому что в реальной жизни мы, к сожалению, зачастую видим совершенно иную картину – кровавые столкновения, терроризм, вражду, двойные стандарты и пр.

Азербайджан же предлагает свою модель развития. Эта модель открыта для всех. Экономическая модель – сегодня мы говорили об этом. То есть это – уникальная модель экономического развития. Модель политических реформ. Думаю, Азербайджан может служить примером, потому что, проводя экономические реформы, мы одновременно придаем большое значение и политическим реформам. Созданы все демократические институты. Обеспечены все свободы – свобода слова, свобода собраний, свобода совести, свобода печати, свобода интернета, свобода вероисповедания. Эти свободы не только обеспечены, они одновременно являются образом нашей жизни, государственной политикой. Поэтому проведение Европейских игр – это не просто спортивное мероприятие. Считаю, что спортсмены, гости, которые примут участие в этом мероприятии, конечно, ознакомятся с Азербайджаном и увидят успешную модель развития Азербайджана.

Если бы все страны занимались своими внутренними делами, не вмешивались во внутренние дела других стран и не выдвигали необоснованных требований, мир стал бы стабильнее, безопасность была бы лучше обеспечена.

Во всяком случае, мы в Азербайджане проводим, будем проводить свою работу, и уверен, что успешно завершим и 2015 год. Спасибо.