Пилоты AZAL изобразили в небе символ Хары-бюльбюль
Пилоты AZAL изобразили в небе символ Хары-бюльбюльПилоты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) изобразили на самолете Airbus A320neo под названием "Лачын" контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.
Пилоты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) изобразили на самолете Airbus A320neo под названием "Лачын" контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации AZAL в социальной сети "X".
"Мы чтим память всех наших шехидов, да упокоит Всевышний их души", - говорится в публикации.
AZAL-ın pilotları Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhid olan əsgərlərimizin əziz xatirəsinin rəmzi - Xarıbülbül çiçəyinin konturunu çəkiblər.
Bu möhtəşəm təsvir “Azərbaycan Hava Yolları”nın “Laçın” adlı “Airbus A320neo” təyyarəsi ilə yaradılıb.… pic.twitter.com/9VsGcWyeG1