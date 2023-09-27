Пилоты AZAL изобразили в небе символ Хары-бюльбюль

Пилоты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) изобразили на самолете Airbus A320neo под названием "Лачын" контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Пилоты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) изобразили на самолете Airbus A320neo под названием "Лачын" контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации AZAL в социальной сети "X".

"Мы чтим память всех наших шехидов, да упокоит Всевышний их души", - говорится в публикации.