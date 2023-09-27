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Пилоты AZAL изобразили в небе символ Хары-бюльбюль

Пилоты AZAL изобразили в небе символ Хары-бюльбюль Пилоты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) изобразили на самолете Airbus A320neo под названием "Лачын" контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.
Инфраструктура
27 сентября 2023 г. 17:00
Пилоты AZAL изобразили в небе символ Хары-бюльбюль

Пилоты ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) изобразили на самолете Airbus A320neo под названием "Лачын" контур цветка Хары-бюльбюль - символа заветной памяти шехидов, погибших за свободу и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации AZAL в социальной сети "X".

"Мы чтим память всех наших шехидов, да упокоит Всевышний их души", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке AZAL pilots depict Kharibulbul flower symbol in sky
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın pilotları Xarıbülbül çiçəyinin konturunu təsvir ediblər

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