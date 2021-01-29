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Первый экспортный поезд отправился из Турции в Россию

Первый экспортный поезд отправился из Турции в Россию Состав из 15 вагонов достигнет Москвы за 8 дней
Инфраструктура
29 января 2021 г. 12:47
Первый экспортный поезд отправился из Турции в Россию

Сегодня из Турции по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в Россию отправился первый экспортный поезд, который перевозит бытовую технику местного производства.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что состав из 15 вагонов преодолеет 4 650 км из столицы Анкары и достигнет Москвы за 8 дней.

Операторами перевозок являются компании Pasific Eurasia Logistics (Турция), GR Logistics (Грузия), дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ADY Container (Азербайджан) и Russian Railways Logistics (Россия).

Кроме того, министерство заявило, что еще один экспортный поезд отправится в Китай. Поезд прибудет в Сиань в течение 12 дней.

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