Перевалка грузов в Бакинском порту увеличилась на 16%

В первом полугодии текущего года в Бакинском порту перевезено 666 000 грузов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии текущего года в Бакинском порту перевезено 666 000 грузов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в АО "Бакинский международный морской торговый порт".

"Наблюдается положительная динамика в статистических показателях перевозки сухих грузов по годам. Так, в 2018 году через Бакинский порт было перевезено более 28 436 тонн сухих грузов, в 2019 году - 133 953 тонны, в 2020 году - 253 853 тонны, в 2021 году - более 347 450 тонн, что при сравнении статистических показателей за 2018 и 2021 годы говорит об увеличении в 12 раз", - заявили в Бакинском порту.

Основную часть сухих грузов, перевозимых через Бакинский порт, составляют удобрения, отправляемые из стран Центральной Азии в Грузию, Турцию и ряд европейских стран. Наряду с этим, сейчас в Бакинском порту строится терминал по перевалке удобрений мощностью 2,5 млн тонн в год, и с началом эксплуатации этого терминала прогнозируется значительное увеличение объема транспортируемых через нашу страну удобрений.

"Благодаря техническим возможностям Бакинского порта, обеспечению эффективности погрузки с применением современных логистических решений и комфортным условиям для грузовладельцев объем привлекаемых в порт грузов интенсивно растет", - говорится в информации.