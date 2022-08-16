О нас

Перевалка грузов в Бакинском порту увеличилась на 16%

Перевалка грузов в Бакинском порту увеличилась на 16% В первом полугодии текущего года в Бакинском порту перевезено 666 000 грузов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Инфраструктура
16 августа 2022 г. 17:42
Перевалка грузов в Бакинском порту увеличилась на 16%

В первом полугодии текущего года в Бакинском порту перевезено 666 000 грузов, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в АО "Бакинский международный морской торговый порт".

"Наблюдается положительная динамика в статистических показателях перевозки сухих грузов по годам. Так, в 2018 году через Бакинский порт было перевезено более 28 436 тонн сухих грузов, в 2019 году - 133 953 тонны, в 2020 году - 253 853 тонны, в 2021 году - более 347 450 тонн, что при сравнении статистических показателей за 2018 и 2021 годы говорит об увеличении в 12 раз", - заявили в Бакинском порту.

Основную часть сухих грузов, перевозимых через Бакинский порт, составляют удобрения, отправляемые из стран Центральной Азии в Грузию, Турцию и ряд европейских стран. Наряду с этим, сейчас в Бакинском порту строится терминал по перевалке удобрений мощностью 2,5 млн тонн в год, и с началом эксплуатации этого терминала прогнозируется значительное увеличение объема транспортируемых через нашу страну удобрений.

"Благодаря техническим возможностям Бакинского порта, обеспечению эффективности погрузки с применением современных логистических решений и комфортным условиям для грузовладельцев объем привлекаемых в порт грузов интенсивно растет", - говорится в информации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Limanında quru yük daşınması 16 % artıb

Самое читаемое

Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
Макрон и Джонсон обсудили вопросы помощи Украине
10 августа 2022 г. 06:53
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 августа 2022 г. 15:25
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
В Азербайджане изменились условия выдачи банкам кредитов на рефинансирование
11 августа 2022 г. 14:22
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi