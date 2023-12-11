Пассажиропоток Бакинского аэропорта к концу года превысит 5,7 млн человек

Общий пассажирооборот Международного аэропорта имени Гейдара Алиева за 11 месяцев 2023 года превысил 5,3 миллиона человек.

Общий пассажирооборот Международного аэропорта имени Гейдара Алиева за 11 месяцев 2023 года превысил 5,3 млн человек.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

“За первые 11 месяцев общее число пассажиров внутренних и международных рейсов на 21,2% превысило показатели аналогичного периода 2019 года”, – отметил Т.Гасанов.

Он сообщил, что к концу года пассажиропоток увеличится на 20% по сравнению с 2019 годом и превысит 5,7 млн человек.

Подчеркнув, что в осенне-зимний полетный сезон из Бакинского аэропорта осуществляют рейсы 36 авиакомпаний в 70 городов, Теймур Гасанов отметил, что из существующих партнеров 17 являются лоукостерами. Он также добавил, что по популярным направлениям из Баку больше не существует маршрута, обслуживаемого только одной авиакомпанией, и таким образом пассажирам предоставлено больше возможностей.