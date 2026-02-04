В Азербайджане из-за погодных условий закрыты все порты
Инфраструктура
- 04 февраля, 2026
- 10:19
В Азербайджане из-за погодных условий закрыты все порты.
Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта (DDLA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Парвана Иманова.
"В связи с погодными условиями вход и выход во все порты закрыт, все суда, находящиеся под местным и иностранным флагом, размещены на якорных стоянках и в укрытиях", - сообщила она.
Последние новости
11:04
Обнародована новая структура внешнего госдолга АзербайджанаФинансы
11:03
Спецпосланник Трампа: TRIPP станет основой устойчивого мира на Южном КавказеВнешняя политика
10:59
Число погибших из-за крушения парома на Филиппинах возросло до 45 человекДругие страны
10:58
Гарантированный госдолг Азербайджана составил 8% ВВПФинансы
10:50
Казахстан и Пакистан планируют увеличить товарооборот до $1 млрд в годДругие страны
10:49
BP инвестировала в проекты в Азербайджане $87 млрдЭнергетика
10:46
Паром "Барда" возвращен в эксплуатацию после ремонтаИнфраструктура
10:44
В Азербайджане в январе пенсия по возрасту назначена более 3,7 тыс. гражданамСоциальная защита
10:41