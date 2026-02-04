Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    Инфраструктура
    • 04 февраля, 2026
    • 10:19
    В Азербайджане из-за погодных условий закрыты все порты.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Государственного агентства морского и портового транспорта (DDLA) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана Парвана Иманова.

    "В связи с погодными условиями вход и выход во все порты закрыт, все суда, находящиеся под местным и иностранным флагом, размещены на якорных стоянках и в укрытиях", - сообщила она.

    DDLA Парвана Иманова
    Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar bütün limanlar bağlanıb
    All ports in Azerbaijan closed due to weather conditions
