Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar bütün limanlar bağlanıb
İnfrastruktur
- 04 fevral, 2026
- 10:21
Azərbaycanda qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar bütün limanlar bağlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin (DDLA) mətbuat katibi Pərvanə İmanova məlumat verib.
"Ölkədə qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar bütün limanlara giriş və çıxış bağlıdır. Yerli və xarici bayraq altında üzən gəmilər lövbər dayanacaqlarına və sığınacaqlara yerləşdirilib", - o vurğulayıb.
Son xəbərlər
10:45
9-cu siniflərin buraxılış imtahanının şəhər və rayonlar üzrə keçirilmə qrafiki açıqlanıbElm və təhsil
10:44
"Zirə"nin futbolçusu I Liqa klubuna keçibFutbol
10:44
Azərbaycanın dövriyyədə olan avrobondlarının ümumi dəyəri dəyişməyibMaliyyə
10:38
Azərbaycanın dövlət zəmanətli borcunun tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:37
Foto
Yasamaldakı yanacaqdoldurma məntəqəsində pozuntu aşkarlanıbHadisə
10:35
Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Finlandiya millisindən təklif alıbFutbol
10:35
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıbMaliyyə
10:33
Foto
Video
Əbu-Dabidə İlham Əliyev və Nikol Paşinyan arasında geniş tərkibdə görüş keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
10:30