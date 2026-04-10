Паромные суда ASCO в марте увеличили перевозку железнодорожных вагонов на 22,3%

В объеме грузоперевозок, выполненных в марте 2026 года паромными судами ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), зафиксирован рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ASCO, рост наблюдался как в сегменте перевозок железнодорожных вагонов, так и автотранспортных средств.

Так, если в марте 2025 года паромными судами было перевезено 2 811 железнодорожных вагонов, то в марте 2026 года данный показатель увеличился до 3 438 единиц. Рост составил 627 единиц или 22,3%.

Положительная динамика также зафиксирована в перевозках грузовых автомобилей и автотехники: в марте текущего года было перевезено 2 516 единиц против показателя аналогичного периода 2025 года 2 478 единиц. Рост составил 38 единиц или 1,53%.

Объем перевозок увеличился и в тоннажном выражении: с 175 697 тонн до 212 025 тонн (март 2026 года к марту 2025 года). Рост составил 36 328 тонн или 20,7%.

Вместе с тем объем перевозок судами грузовых автомобилей (TIR) и автотехники увеличился с 64 656 тонн до 67 554 тонн, что означает рост на 2 898 тонн или 4,48%.