    ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıb

    İnfrastruktur
    10 aprel, 2026
    • 10:50
    ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıb

    Bu ilin mart ayında "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) bərə gəmiləri vasitəsilə 3 438 vaqon daşınıb.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 627 ədəd və yaxud 22,3 % çoxdur.

    Bildirilib ki, TIR və avtotexnika daşımalarında da müsbət dinamika qeydə alınıb. Ötən ilin mart ayında 2 478 ədəd TIR və avtotexnika daşındığı halda, cari ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 2 516-ya çatıb. Artım 38 ədəd və yaxud 1,5 % olub.

    Daşımaların həcmi tonnaj ifadəsində də artıb. Belə ki, 2025-ci ilin mart ayında vaqon daşımalarının həcmi 175 697 ton təşkil edirdisə, 2026-cı ilin mart ayında bu göstərici 212 025 tona yüksəlib. Artım 36 328 ton və yaxud 20,7 % təşkil edib.

    Eyni zamanda, TIR və avtotexnikanın həcmi də artaraq 64 656 tondan 67 554 tona çatıb ki, bu da 2 898 ton və ya 4,5 % artım deməkdir.

    Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi QSC (ASCO) Yük daşımaları
    Паромные суда ASCO в марте увеличили перевозку железнодорожных вагонов на 22,3%
    Cargo transportation by ferry vessels owned by ASCO increased in March

    Son xəbərlər

    12:19

    AAYDA: Bibiheybət yolunda bərpa işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    12:18

    "Səbail" klubu İntizam Komitəsinin qərarı ilə 2610 manat cərimələnib

    Futbol
    12:16

    DİM sədri: Dövlət qulluğunda kompetensiyaya əsaslanan imtahanlara keçid edilir

    Elm və təhsil
    12:06

    ADB Azərbaycanda yeni BOEM layihələrini dəstəkləməyə hazırdır

    Energetika
    12:03
    Foto

    Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana gəliblər

    Xarici siyasət
    12:02
    Foto

    İçərişəhər qoruğu: Qala divarında baş vermiş qismən dağılma ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər görülür

    Daxili siyasət
    12:02
    Foto

    Slovakiya Ombudsmanı Bakıda miqrantların və istintaq altında olanların saxlanma şəraiti ilə tanış olub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    12:00

    Martın 9-da keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri aprelin 25-dən sonra açıqlanacaq

    Elm və təhsil
    11:59

    ADB Azərbaycanda mikro, kiçik və orta müəssisələrin inkişafı üçün əsas çağırışları açıqlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti