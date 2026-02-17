Паромное судно "Балакян" возвращено в эксплуатацию после ремонта

Завершен ремонт паромного судна "Балакян", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы выполнены на Судоремонтно-судостроительном заводе "Зыг".

В рамках процесса проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные и электротехнические работы, обновлены паровой котел и водонепроницаемые двери.

Кроме того, выполнено обслуживание механической и электрической частей палубных кранов, а также систем локомотивов и вагонов. Отремонтированы жилые и служебные помещения экипажа, надводная часть парома и вагонная палуба очищены и окрашены в два слоя.

После завершения ремонта паром "Балакян" вышел в первый рейс в направлении порта Курык (Казахстан).

Длина парома составляет 154,8 метра, ширина 17,5 метра, максимальная скорость 12,5 узла, дедвейт 5 400 тонн.