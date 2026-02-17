Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Паромное судно "Балакян" возвращено в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    • 17 февраля, 2026
    • 10:57
    Паромное судно Балакян возвращено в эксплуатацию после ремонта

    Завершен ремонт паромного судна "Балакян", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы выполнены на Судоремонтно-судостроительном заводе "Зыг".

    В рамках процесса проведены корпусно-сварочные, трубомонтажные и электротехнические работы, обновлены паровой котел и водонепроницаемые двери.

    Кроме того, выполнено обслуживание механической и электрической частей палубных кранов, а также систем локомотивов и вагонов. Отремонтированы жилые и служебные помещения экипажа, надводная часть парома и вагонная палуба очищены и окрашены в два слоя.

    После завершения ремонта паром "Балакян" вышел в первый рейс в направлении порта Курык (Казахстан).

    Длина парома составляет 154,8 метра, ширина 17,5 метра, максимальная скорость 12,5 узла, дедвейт 5 400 тонн.

    ASCO паромное судно ремонт судна
    ASCO-nun "Balakən" gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb
    ASCO's Balakan ferry vessel returns to service after overhaul
    Ты - Король

    Последние новости

    11:04

    Азербайджан существенно увеличил экспорт картофеля

    Бизнес
    11:01

    В Азербайджане запускают национальную аккредитованную программу подготовки кадров для ВИЭ

    Энергетика
    11:00

    В Азербайджане начались выплаты субсидий на осенний посев

    АПК
    11:00

    Казахстан и Узбекистан увеличат объем железнодорожных перевозок до 60 млн тонн в год

    Другие страны
    10:57

    Паромное судно "Балакян" возвращено в эксплуатацию после ремонта

    Инфраструктура
    10:56

    Никол Пашинян и Анна Акопян официально зарегистрировали брак

    В регионе
    10:54

    В Нахчыване задержан человек, обманувший граждан на 12 тыс. манатов

    Происшествия
    10:48

    В Турции продолжаются задержания представителей шоу-бизнеса по делу о наркотиках

    В регионе
    10:32

    В Армении хотят конфисковать у экс-губернатора Сюника имущество на $20 млн

    В регионе
    Лента новостей