İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    ASCO-nun "Balakən" gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb

    İnfrastruktur
    • 17 fevral, 2026
    • 10:28
    ASCO-nun Balakən gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmişiliyi" QSC-nin (ASCO) "Balakən" gəmi-bərəsinin təmiri yekunlaşıb.

    "Report"un ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, təmir prosesi "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda həyata keçirilib. Proses çərçivəsində gəmi üzrə gövdə-qaynaq, boruquraşdırma, elektrik işləri yerinə yetirilib, buxar qazanı və sukeçirməyən qapılar yenilənib.

    Bundan başqa, göyərtə kranlarının mexaniki və elektrik hissələri, heyətin yaşayış və xidməti otaqları təmir olunub.

    Həmçinin bərənin suüstü hissəsi və vaqon göyərtəsi təmizlənərək ikiqat boya ilə rənglənib.

    Təmir başa çatdıqdan sonra "Balakən" gəmi-bərəsi Qazaxıstanın Kurık limanı istiqamətində ilk səfərinə çıxıb.

    Uzunluğu 154,8, eni 17,5 metr olan "Balakən" gəmi-bərəsinin maksimal sürəti 12,5 düyün, dedveyti isə 5 400 ton təşkil edir.

    ASCO Qazaxıstan Kurık limanı

    Son xəbərlər

    10:40

    Türkiyənin Azərbaycandan aldığı neftin həcmi 5 dəfəyə yaxın artıb

    Energetika
    10:37

    Fransalı hokkeyçi dava etdiyinə görə olimpiadadan kənarlaşdırılıb

    Fərdi
    10:34
    Video

    Binəqədidə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    10:33
    Foto

    Bakıda ağacların nömrələnməsi və inventarlaşdırılması işləri davam etdirilir

    Ekologiya
    10:28

    ASCO-nun "Balakən" gəmi-bərəsi təmir olunaraq istismara qaytarılıb

    İnfrastruktur
    10:24
    Foto

    KARE x Karim Rashid ilə kollaborasiya çərçivəsində "Fluid Realities" kolleksiyasını təqdim edir

    Biznes
    10:16

    Naxçıvanda işə düzəltmək vədi ilə 12 min manatlıq dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    10:09

    Azərbaycan çempionatında mövsümün antirekordu qeydə alınıb

    Futbol
    10:04

    Yaponiyalı fiqurlu konkisürənlər dünya rekordu ilə Olimpiya çempionu olublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti