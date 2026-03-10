Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Паром "Мингячевир" возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Инфраструктура
    • 10 марта, 2026
    • 15:13
    Паром Мингячевир возвращен в эксплуатацию после капремонта

    ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) завершило капитальный ремонт судно-парома "Мингячевир".

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, в рамках работ были отремонтированы главный и вспомогательные двигатели судна. Наряду с этим на пароме выполнены корпусно-сварочные, трубомонтажные, электротехнические работы и работы по автоматизации.

    На судне установлены новые радиостанции типов NAVTEX, VHF и MF/HF, проведены капитальные ремонтно-восстановительные работы на лаге, эхолоте и системе командного оповещения.

    Подводная и надводная части судна, машинное отделение и главная палуба очищены и окрашены, полностью обновлены жилые помещения экипажа.

    После завершения работ на судоремонтно-судостроительном заводе "Зыг" и успешного прохождения морских испытаний паром вновь введен в эксплуатацию.

    Длина парома "Мингячевир" составляет 154,5 м, ширина - 17,5 м, скорость - 14 узлов. Дедвейт судна составляет 5985 тонн.

    Каспийское морское пароходство Капремонт судна
