İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    ASCO-nun "Mingəçevir" gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    • 10 mart, 2026
    • 15:01
    ASCO-nun Mingəçevir gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Mingəçevir" gəmi-bərəsinin əsaslı təmiri yekunlaşıb.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, proses çərçivəsində gəminin baş və köməkçi mühərrikləri təmir edilib. Bununla yanaşı, bərədə gövdə-qaynaq, boruquraşdırma, elektrik və avtomatika işləri yerinə yetirilib.

    Gəmidə yeni "Navtex", "VHF" və "MF/HF" tipli stasionar radiostansiyalar quraşdırılıb, LAG, exolot və komanda yayım qurğularında isə əsaslı təmir-bərpa işləri aparılıb.

    Gəminin sualtı və suüstü hissələri, maşın şöbəsi və baş göyərtəsi təmizlənərək rənglənib, heyətin yaşayış otaqları tamamilə yenilənib.

    "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılan işlərdən sonra dəniz sınaqlarını uğurla başa vuran gəmi-bərə yenidən istismara qaytarılıb.

    Qeyd edək ki, "Mingəçevir" gəmi-bərəsinin uzunluğu 154,5, eni 17,5 metr, sürəti 14 düyündür. Gəminin tam yükgötürmə qabiliyyəti isə 5985 ton təşkil edir.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC ASCO “Mingəçevir” gəmi-bərəsi
    Паром "Мингячевир" возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Son xəbərlər

    15:54

    Qvardiola Pablo Barriosu "Mançester Siti"yə gətirmək istəyir

    Futbol
    15:50

    İran böhranından ən çox hansı sahələr zərər çəkəcək?

    Maliyyə
    15:42

    Pyetro Piskitelli: "Azərbaycan dünya miqyasında ən önəmli güləş məktəblərindən biridir"

    Fərdi
    15:41

    Qətər XİN: Doha İranla qarşıdurmada öz maraqlarını qoruyacaq

    Digər ölkələr
    15:38

    Azərbaycanda nağdsız qaydada daşınmaz əmlak alanlara 7 milyon manata yaxın ƏDV geri qaytarılıb

    Maliyyə
    15:36

    "Fitch" geosiyasi riskləri nəzərə alaraq neftin qiyməti ilə bağlı proqnozlarına yenidən baxacaq

    Energetika
    15:31

    UEFA eksperti Julien Eskude Bakıda gənclər futbolunun inkişafını müzakirə edib

    Futbol
    15:27

    "Şahdağ Qusar" İntizam Komitəsinin qərarı ilə 6510 manat cərimələnib

    Futbol
    15:19

    İsrail ordusu Tehrandakı yeraltı ballistik raket sınaq obyektini vurub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti