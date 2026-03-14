    Komitə sədri: Hazırda WUF13-də 15 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib

    • 14 mart, 2026
    • 09:45
    Komitə sədri: Hazırda WUF13-də 15 minə yaxın iştirakçı qeydiyyatdan keçib

    Hazırda WUF13-də təxminən 15 min iştirakçı qeydiyyatdan keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev martın 14-də XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində keçirilən brifinqdə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qeydiyyatdan keçənlərin sayı Bakıda keçiriləcək forumun qlobal əhəmiyyətini əks etdirir.

    "Biz bütün ölkələri, beynəlxalq tərəfdaşları və media nümayəndələrini bu tarixi ana qoşulmağa və forumun qlobal əhatə dairəsinin və təsirinin genişləndirilməsinə töhfə verməyə dəvət edirik. 2026-cı ilin may ayında Bakıda hər kəsi salamlamağı səbirsizliklə gözləyirəm", - o qeyd edib.

    Анар Гулиев: На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников

    Son xəbərlər

    10:39

    Azərbaycan Türkiyədən mal idxalına çəkdiyi xərci 2 % artırıb

    Biznes
    10:38

    Bağdadda aviazərbə nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:37

    Azərbaycan WUF13-də yaşayış yerləri ilə bağlı təşəbbüslərini təqdim edəcək

    İnfrastruktur
    10:35

    Bərdədə minik və yük avtomobilləri toqquşub, ölən var

    Hadisə
    10:33

    Azərbaycan Basketbol Liqası: XIX turun daha iki oyunu keçiriləcək

    Komanda
    10:32

    Azərbaycan XİN Efiopiyaya başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    10:22
    Foto
    Video

    Sabunçuda yanacaqdoldurma məntəqəsində təhlükə yaradan pozuntu aşkarlanıb

    Hadisə
    10:18
    Foto

    BTQ zikh icması və digər etnik qruplara qarşı təqiblərlə bağlı hesabat təqdim edib

    Xarici siyasət
    10:18

    İqor Qarafuliç: WUF13 qlobal çağırışlar fonunda dialoq məkanına çevriləcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti