Анар Гулиев: На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников
Внешняя политика
- 14 марта, 2026
- 09:41
На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников из 169 стран.
Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на сегодняшнем брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.
По его словам, число зарегистрированных отражает глобальную значимость форума, который пройдет в Баку.
"Мы приглашаем все страны, международных партнеров и представителей СМИ присоединиться к этому историческому моменту и внести свой вклад в расширение глобального охвата и влияния форума. С нетерпением жду возможности приветствовать всех в Баку в мае 2026 года", - отметил он.
