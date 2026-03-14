Анар Гулиев: На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников

На данный момент на WUF13 зарегистрировано около 15 тыс. участников из 169 стран.

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев заявил на сегодняшнем брифинге в рамках XIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, число зарегистрированных отражает глобальную значимость форума, который пройдет в Баку.

"Мы приглашаем все страны, международных партнеров и представителей СМИ присоединиться к этому историческому моменту и внести свой вклад в расширение глобального охвата и влияния форума. С нетерпением жду возможности приветствовать всех в Баку в мае 2026 года", - отметил он.