Паром "Карабах" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Завершился капитальный ремонт парома "Карабах", принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Завершился капитальный ремонт парома "Карабах", принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы, начатые на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были осуществлены в плановом порядке. Отремонтированы главный и вспомогательный двигатели парома, а также механизмы. Проведены корпусно-сварочные, трубопроводные, электромонтажные работы и ремонт систем автоматики.

Выполнена очистка и покраска подводной и надводной частей судна, машинного отсека и главной палубы. Также отремонтированы жилые помещения экипажа.

После испытаний на море судно вновь введено в эксплуатацию.

Следует отметить, что паром "Карабах" введен в эксплуатацию в 2008 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 17,5 метров, скорость – 14 морских миль, а полная грузоподъемность – 5 985 тонн.