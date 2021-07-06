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Паром "Карабах" возвращен в эксплуатацию после ремонта

Паром "Карабах" возвращен в эксплуатацию после ремонта Завершился капитальный ремонт парома "Карабах", принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Инфраструктура
6 июля 2021 г. 16:56
Паром Карабах возвращен в эксплуатацию после ремонта

Завершился капитальный ремонт парома "Карабах", принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы, начатые на судоремонтно-строительном заводе "Зых", были осуществлены в плановом порядке. Отремонтированы главный и вспомогательный двигатели парома, а также механизмы. Проведены корпусно-сварочные, трубопроводные, электромонтажные работы и ремонт систем автоматики.

Выполнена очистка и покраска подводной и надводной частей судна, машинного отсека и главной палубы. Также отремонтированы жилые помещения экипажа.

После испытаний на море судно вновь введено в эксплуатацию.

Следует отметить, что паром "Карабах" введен в эксплуатацию в 2008 году. Длина судна составляет 154,5 метров, ширина – 17,5 метров, скорость – 14 морских миль, а полная грузоподъемность – 5 985 тонн.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" gəmi-bərəsi təmirdən sonra istismara qaytarılıb

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