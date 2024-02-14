Ожидается увеличение транзита грузов из Китая в Европу через Азербайджан

В этом году из Китая в Азербайджан планируется отправка около 100 контейнерных поездов.

В этом году из Китая в Азербайджан планируется отправка около 100 контейнерных поездов.

Об этом Report заявил национальный секретарь Межправительственной комиссии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) по Азербайджану Руфат Байрамов.

По словам Байрамова, за счет этих поставок увеличится объем транзитных грузоперевозок из Китая в Европу через Азербайджан.

"В целом показатели по контейнерным перевозкам высокие", - добавил секретарь TRACECA.

Напомним, что в январе из китайской провинции Сиань в Азербайджан отправлено 10 контейнерных поездов, 3 из которых были с транзитным грузом, а 7 - с импортным.