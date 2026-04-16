Оверчук: РФ заинтересована в строительстве ж/д Решт-Астара для расширения коридора "Север-Юг"

Россия заинтересована в строительстве новой железнодорожной линии в рамках расширения международного транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

По его словам, железнодорожная линия Решт-Астара считается важным элементом расширенного коридора "Север-Юг", соединяющего порты Ирана с портами России.

"До начала войны [на Ближнем Востоке] велась активная работа, приобретались земли под строительство железной дороги, и к марту основная часть этого процесса уже была завершена. Российские компании уже приступили к топографо-геодезическим работам, создали необходимую для строительства геодезическую сеть. Фактические строительные работы были начаты. Как только условия позволят, эти работы будут возобновлены", - отметил он.