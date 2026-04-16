Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Оверчук: РФ заинтересована в строительстве ж/д Решт-Астара для расширения коридора "Север-Юг"

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 18:44
    Оверчук: РФ заинтересована в строительстве ж/д Решт-Астара для расширения коридора Север-Юг

    Россия заинтересована в строительстве новой железнодорожной линии в рамках расширения международного транспортного коридора "Север-Юг".

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом журналистам сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

    По его словам, железнодорожная линия Решт-Астара считается важным элементом расширенного коридора "Север-Юг", соединяющего порты Ирана с портами России.

    "До начала войны [на Ближнем Востоке] велась активная работа, приобретались земли под строительство железной дороги, и к марту основная часть этого процесса уже была завершена. Российские компании уже приступили к топографо-геодезическим работам, создали необходимую для строительства геодезическую сеть. Фактические строительные работы были начаты. Как только условия позволят, эти работы будут возобновлены", - отметил он.

    Алексей Оверчук Транспортный коридор Север-Юг железнодорожная линия Решт-Астара
    Rusiya rəsmisi: "Şimal-Cənub" dəhlizini genişləndirmək üçün yeni dəmir yolunun inşasında maraqlıyıq"
    Overchuk: Russia seeks rail expansion for North-South transport corridor

    Последние новости

    04:15

    Другие страны
    03:39

    В регионе
    03:23

    Финансы
    02:56

    В регионе
    02:40

    Другие страны
    02:17

    Другие страны
    01:59

    Другие страны
    01:35

    Внешняя политика
    01:18

    Футбол
    Лента новостей