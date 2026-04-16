    Rusiya rəsmisi: "Şimal-Cənub" dəhlizini genişləndirmək üçün yeni dəmir yolunun inşasında maraqlıyıq"

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 18:23
    Rusiya rəsmisi: Şimal-Cənub dəhlizini genişləndirmək üçün yeni dəmir yolunun inşasında maraqlıyıq

    Rusiya "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin genişləndirilməsi çərçivəsində yeni dəmir yolu xəttinin inşasında maraqlıdır.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk bildirib.

    "Bu layihə İranın limanlarını Rusiyanın Baltik və Azov dənizi limanları ilə birləşdirən genişləndirilmiş "Şimal-Cənub" Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin mühüm elementi hesab olunur. Müharibə başlamazdan əvvəl dəmir yolu üçün torpaq sahələrinin alınması aktiv şəkildə həyata keçirilirdi və mart ayına qədər bu prosesin böyük hissəsi tamamlanmışdı. Rusiya şirkətləri artıq topoqrafik-geodeziya işlərinə başlamış, tikinti üçün zəruri geodeziya şəbəkəsini qurmuşdu. Faktiki tikinti işlərinə start verilmişdi. Şərait imkan verən kimi bu işlər bərpa olunacaq", - deyə o qeyd edib.

    Aleksey Overçuk Şimal-Cənub dəhlizi Zəngilan
    Оверчук: РФ заинтересована в строительстве ж/д Решт-Астара для расширения коридора "Север-Юг"
    Overchuk: Russia seeks rail expansion for North-South transport corridor

    Son xəbərlər

    04:06

    ÜST meymunçiçəyi ilə bağlı Moskvadakı vəziyyəti izləyir

    Region
    03:33

    BVF Venesuela ilə əməkdaşlığı bərpa edib

    Maliyyə
    03:02

    "Reuters": İrandakı müharibə ABŞ-ni Aİ tərəfdaşlarına silah tədarükünü gecikdirməyə məcbur edir

    Digər ölkələr
    02:44

    Türkiyə Avstraliya vətəndaşları üçün viza rejimini sadələşdirib

    Region
    02:22

    İsrail ordusu Livanda 10 günlük atəşkəsin başladığını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    01:44

    İƏT Livan və İsraili atəşkəs razılaşmasına riayət etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:09

    UEFA Konfrans Liqası: 1/4 final mərhələsinin cavab qarşılaşmaları keçirilib

    Futbol
    00:58

    UEFA Avropa Liqasında yarımfinalçılar bəlli olub

    Futbol
    00:57

    İsrail-Livan danışıqlarında irəliləyiş olsa, atəşkəs uzadıla bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti