Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации российских граждан из Ирана

Азербайджан оказал значительную поддержку в эвакуации граждан России из Ирана, обеспечив оперативное содействие и гуманитарную помощь.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

По его словам, благодаря содействию Азербайджана удалось эвакуировать более 500 российских граждан, а также обеспечить доставку гуманитарных грузов в Иран, включая медикаменты и продовольствие.

Оверчук также выразил отдельную благодарность руководству Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку. "Азербайджан отличается гостеприимством и искренностью. Мы благодарны за помощь в эвакуации наших граждан из Ирана и доставке гуманитарной помощи", - отметил он.

Он подчеркнул, что, несмотря на праздничные выходные в связи с Новрузом, азербайджанская сторона оперативно создала все необходимые условия.

По словам российского вице-премьера, такое взаимодействие подтверждает высокий уровень отношений между двумя странами.