İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Aleksey Overçuk: "Azərbaycan vətəndaşlarımızın İrandan təxliyəsinə mühüm dəstək verib"

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 14:53
    Azərbaycan Rusiyanın vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə mühüm dəstək göstərib.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    "Azərbaycan qonaqpərvərliyi və səmimiyyəti ilə seçilir. Buraya gələn hər kəs bunu dəfələrlə hiss edir. Biz buna görə sizə çox minnətdarıq. İlk növbədə Azərbaycan rəhbərliyinə və Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. İrandan Rusiya vətəndaşlarının təxliyəsi və İran xalqı üçün humanitar yüklərin çatdırılması zamanı göstərilən kömək və dəstəyə görə minnətdarıq", - o vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, Novruz bayramı ilə bağlı qeyri-iş günlərinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi operativ şəkildə bütün zəruri şəraiti yaradıb:

    "Azərbaycanın dəstəyi ilə 500-dən çox Rusiya vətəndaşı İrandan təxliyə olunub, eyni zamanda dərman vasitələri və ərzaq məhsullarından ibarət humanitar yüklərin çatdırılması təmin edilib. Bu cür əməkdaşlıq iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha təsdiqləyir".

    Оверчук поблагодарил Азербайджан за поддержку в эвакуации российских граждан из Ирана
    Overchuk: Azerbaijan has vital role in evacuating Russians from Iran

    Son xəbərlər

    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    17:27

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti