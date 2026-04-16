Aleksey Overçuk: "Azərbaycan vətəndaşlarımızın İrandan təxliyəsinə mühüm dəstək verib"
- 16 aprel, 2026
- 14:53
Azərbaycan Rusiyanın vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə mühüm dəstək göstərib.
"Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.
"Azərbaycan qonaqpərvərliyi və səmimiyyəti ilə seçilir. Buraya gələn hər kəs bunu dəfələrlə hiss edir. Biz buna görə sizə çox minnətdarıq. İlk növbədə Azərbaycan rəhbərliyinə və Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. İrandan Rusiya vətəndaşlarının təxliyəsi və İran xalqı üçün humanitar yüklərin çatdırılması zamanı göstərilən kömək və dəstəyə görə minnətdarıq", - o vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, Novruz bayramı ilə bağlı qeyri-iş günlərinə baxmayaraq, Azərbaycan tərəfi operativ şəkildə bütün zəruri şəraiti yaradıb:
"Azərbaycanın dəstəyi ilə 500-dən çox Rusiya vətəndaşı İrandan təxliyə olunub, eyni zamanda dərman vasitələri və ərzaq məhsullarından ibarət humanitar yüklərin çatdırılması təmin edilib. Bu cür əməkdaşlıq iki ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu bir daha təsdiqləyir".