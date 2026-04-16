Оверчук: Круизное судоходство на Каспии имеет хорошие перспективы

Запуск круизного судоходства в Каспийском море имеет хорошие перспективы.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук сказал на 24-м заседании азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) в Зангилане.

По его словам, эта инициатива может создать новые возможности для туристов посетить морские порты стран Каспийского побережья: "Реализация проектов в данном направлении будет способствовать дальнейшему расширению туристического сотрудничества в регионе. Организация круизного судоходства в Каспийском бассейне имеет большое значение с точки зрения развития как экономических, так и гуманитарных связей".