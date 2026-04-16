    Aleksey Overçuk: "Xəzərdə kruiz daşımalarının başlanılması perspektivlidir"

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 15:32
    Aleksey Overçuk: Xəzərdə kruiz daşımalarının başlanılması perspektivlidir

    Xəzər dənizində kruiz daşımalarının başlanması perspektivlidir.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sözügedən təşəbbüs turistlərin Xəzəryanı ölkələrin dəniz limanlarına səfər etməsinə yeni imkanlar yarada bilər: "Bu istiqamətdə layihələrin həyata keçirilməsi regionda turizm əməkdaşlığının daha da genişlənməsinə töhfə verəcək. Xəzər hövzəsində kruiz daşımalarının təşkili həm iqtisadi, həm də humanitar əlaqələrin inkişafı baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir".

    Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan
    Оверчук: Круизное судоходство на Каспии имеет хорошие перспективы
    Russia sees strong potential in launching Caspian cruise routes

