    Оверчук: Коридор "Север-Юг" имеет стратегическое значение для Евразии

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 15:34
    Оверчук: Коридор Север-Юг имеет стратегическое значение для Евразии

    Коридор "Север-Юг" имеет стратегическое значение для Евразии.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на 24-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.

    Оверчук оценил транспортное сотрудничество как одно из ключевых направлений двусторонних отношений.

    "Укрепление транспортных связей в Евразии, особенно сотрудничество в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", остается приоритетным направлением. В настоящее время по этому маршруту формируются новые цепочки добавленной стоимости. Развитие западного маршрута коридора и реализация ранее достигнутых договоренностей находятся в центре внимания", – отметил он.

    Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-российские отношения Алексей Оверчук Транспортный коридор Север-Юг
    Rusiya Baş nazirinin müavini: "Şimal-Cənub" dəhlizi Avrasiya üçün strateji əhəmiyyətlidir"
    Russian deputy PM says North-South corridor strategic for Eurasia

    Последние новости

    18:06
    Фото

    Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5

    Индивидуальные
    18:06

    Кац: Иран стоит перед историческим выбором

    Другие страны
    18:05

    Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТП

    Футбол
    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Лента новостей