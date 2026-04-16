Оверчук: Коридор "Север-Юг" имеет стратегическое значение для Евразии
- 16 апреля, 2026
- 15:34
Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил вице-премьер России Алексей Оверчук на 24-м заседании Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией.
Оверчук оценил транспортное сотрудничество как одно из ключевых направлений двусторонних отношений.
"Укрепление транспортных связей в Евразии, особенно сотрудничество в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", остается приоритетным направлением. В настоящее время по этому маршруту формируются новые цепочки добавленной стоимости. Развитие западного маршрута коридора и реализация ранее достигнутых договоренностей находятся в центре внимания", – отметил он.