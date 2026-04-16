    Rusiya Baş nazirinin müavini: "Şimal-Cənub" dəhlizi Avrasiya üçün strateji əhəmiyyətlidir"

    İnfrastruktur
    • 16 aprel, 2026
    • 15:08
    Rusiya Baş nazirinin müavini: Şimal-Cənub dəhlizi Avrasiya üçün strateji əhəmiyyətlidir

    "Şimal-Cənub" dəhlizi Avrasiya üçün strateji əhəmiyyət daşıyır.

    "Report"un Zəngilana ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyasının 24-cü iclasında bildirib.

    A. Overçuk nəqliyyat əməkdaşlığını iki ölkə münasibətlərinin əsas istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirib.

    "Avrasiyada nəqliyyat əlaqələrinin gücləndirilməsi, xüsusilə ‘Şimal-Cənub" beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi çərçivəsində əməkdaşlıq prioritet istiqamət olaraq qalır. Hazırda bu marşrut üzrə yeni əlavə dəyər zəncirləri formalaşır. Dəhlizin qərb marşrutunun inkişafı və əvvəl əldə olunmuş razılaşmaların icrası isə xüsusi diqqət mərkəzində saxlanılır", – deyə o qeyd edib.

    Aleksey Overçuk Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası Dövlət Komissiyası Zəngilan
    Оверчук: Коридор "Север-Юг" имеет стратегическое значение для Евразии
    Russian deputy PM says North-South corridor strategic for Eurasia

    Son xəbərlər

    17:56

    Mətbuat Şurasına üzvlük haqlarının ödənilməsində yaranan problem müzakirə olunub

    Media
    17:54

    Azərbaycanlı cüdoçu Əhməd Yusifov: "Hədəfim bürünc medalı qızıla çevirməkdir"

    Fərdi
    17:52
    Foto

    Turan Bayramov Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB-14

    Fərdi
    17:46

    "International" BOKT-un səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    17:40

    "Yuventus"un sabiq qapıçısı Aleks Manninqer faciəvi şəkildə vəfat edib

    Futbol
    17:34

    Cavid Abdullayev: "Yaşıl Enerji Dəhlizi" ilə bağlı təhlillər yekunlaşmaq üzrədir"

    Maliyyə
    17:33

    Tofiq Mikayılov: "Millidə əsas çatışmazlıq qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilməməkdir"

    Futbol
    17:32

    Allahşükür Paşazadə Türkiyədə məktəblərə silahlı hücumlarla əlaqədar başsağlığı verib

    Xarici siyasət
    17:31

    Azərbaycanda Koreya viktorinası keçiriləcək, qalib Seulda finala qatılacaq

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti