ОСЖД о приоритетах развития железнодорожного сектора
- 26 ноября, 2025
- 12:29
Ключевыми вопросами в сфере железнодорожного транспорта являются внедрение цифровых узлов, развитие систем автоматизации движения и декарбонизация.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирослав Антонович на 83-м заседании Совета железнодорожного транспорта СНГ в Баку.
По его словам, устойчивость и конкурентоспособность сухопутных цепочек поставок между Азией и Европой может быть обеспечена путем сотрудничества и единых стандартов.
"Диверсификация транспортных связей и повышение устойчивости маршрутов одновременно создают положительный эффект для развития торговли. Это, в свою очередь, требует гармонизации правовых режимов и оперативного продвижения цифровизации транспортных документов".