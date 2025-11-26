ОСЖД о приоритетах развития железнодорожного сектора

Ключевыми вопросами в сфере железнодорожного транспорта являются внедрение цифровых узлов, развитие систем автоматизации движения и декарбонизация.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирослав Антонович на 83-м заседании Совета железнодорожного транспорта СНГ в Баку.

По его словам, устойчивость и конкурентоспособность сухопутных цепочек поставок между Азией и Европой может быть обеспечена путем сотрудничества и единых стандартов.

"Диверсификация транспортных связей и повышение устойчивости маршрутов одновременно создают положительный эффект для развития торговли. Это, в свою очередь, требует гармонизации правовых режимов и оперативного продвижения цифровизации транспортных документов".