Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    ОСЖД о приоритетах развития железнодорожного сектора

    Инфраструктура
    • 26 ноября, 2025
    • 12:29
    ОСЖД о приоритетах развития железнодорожного сектора

    Ключевыми вопросами в сфере железнодорожного транспорта являются внедрение цифровых узлов, развитие систем автоматизации движения и декарбонизация.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) Мирослав Антонович на 83-м заседании Совета железнодорожного транспорта СНГ в Баку.

    По его словам, устойчивость и конкурентоспособность сухопутных цепочек поставок между Азией и Европой может быть обеспечена путем сотрудничества и единых стандартов.

    "Диверсификация транспортных связей и повышение устойчивости маршрутов одновременно создают положительный эффект для развития торговли. Это, в свою очередь, требует гармонизации правовых режимов и оперативного продвижения цифровизации транспортных документов".

    ОСЖД Совет железнодорожного транспорта СНГ железные дороги
    DYƏT: Yeni marşrutların yaranması indiyə qədər misli görünməmiş çağırışlar gətirib
    OSJD head highlights digitalization and decarbonization as rail priorities

    Последние новости

    12:59

    Ушаков: В Абу-Даби мирный план США не обсуждался

    В регионе
    12:54

    BCG: Азербайджан способен создавать впечатляющие решения в сфере ИИ

    ИКТ
    12:53

    Синоптики назвали причину аномально теплой погоды в ноябре в Азербайджане

    Экология
    12:44

    Белозеров: Совет железных дорог СНГ представит доклад о работе за 2020–2024 годы

    Инфраструктура
    12:43

    В Баку завтра ожидается 17°С тепла

    Экология
    12:37

    Ровшан Рустамов: Средний коридор повышает свою значимость как безопасный транзитный маршрут

    Инфраструктура
    12:36

    В России в апреле пройдет I международный транспортно-логистический форум

    Инфраструктура
    12:36

    Рустамов: Азербайджан укрепляет позиции в качестве стратегического транспортного узла

    Инфраструктура
    12:34

    Глава ЕК: Для РФ агрессия против Украины - начало большой игры за влияние

    Другие страны
    Лента новостей